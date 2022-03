Con l'auto sulla corsia dei mezzi: il caso in cui la multa va annullata

La Cassazione ha deciso di rendere nulla la multa inflitta ad un automobilista sorpreso a transitare in una strada riservata ai mezzi pubblici: sulla vettura, infatti, era esposto il contrassegno disabili, e per tale ragione la sanzione non doveva essere comminata. L'episodio in esame, riportato da Il Tempo, si è verificato a Roma, e secondo i giudici di Piazza Cavour ad essere colpevole è l'amministrazione comunale della Capitale, che in tutti questi anni non ha provveduto a predisporre degli adeguati sistemi di verifica automatizzata dei tagliandi esposti sui parabrezza delle auto. L'automobilista che ha ricevuto la sanzione, infatti, aveva esposto il contrassegno disabili riconosciuto dal Comune di appartenza.

La vicenda, nello specifico, riguarda una donna originaria di Frascati. La signora, come riferito da Il Tempo, stava accompagnando il padre disabile a Roma quando è scattata la sanzione da parte della polizia locale. La donna, rea di essere passata con l'auto in una corsia riservata ai mezzi pubblici, si è quindi vista recapitare poco tempo dopo la multa a casa. Sulla vettura, però, era ben visibile il contrassegno disabili.

I giudici del tribunale di Roma hanno riconosciuto la sanzione come legittima. Il fatto che a bordo della vettura si trovasse un uomo disabile, fra l'altro in possesso di regolare contrassegno rilasciato dal Comune d'appartenenza, non rendeva in ogni caso giustificabile il transito in una corsia strettamente riservata ai mezzi pubblici. Non solo. Irrilevante, per i giudici, l'esposizione del contrassegno disabili sul parabrezza, in quanto questo " non era percepibile dal sistema automatico di controllo ".