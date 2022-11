Il suv rubato contro l'ingresso. L'assalto da film alle Poste

Tanta paura nella serata di ieri, lunedì 14 novembre, a causa di un tentativo di rapina effettuato all'ufficio postale di Torpignattara. Due malviventi, a bordo di un suv risultato poi rubato, hanno infatti sfondato le vetrate di ingresso al locale con lo scopo, presumibilmente, di mettere le mani sul denaro che proprio in quel momento i dipendenti stavano caricando sul postamat.

Attimi di terrore

I fatti si sono verificati poco dopo le ore 19:00, quando, cioè, l'ufficio sito in via Canosa di Puglia aveva appena chiuso. Al volante di un'Alfa Stelvio, i rapinatori hanno premuto sull'acceleratore puntando direttamente contro l'ingresso. La violenza dell'impatto ha letteralmente devastato le porte, consentendo quindi ai due malviventi di accedere all'interno della struttura come programmato. Nelle strade del quartiere, ancora densamente frequentate a quell'ora, si è scatenato il panico.

Dentro l'ufficio si trovavano ancora alcuni dipendenti e il direttore della filiale, impegnati nelle consuete operazioni di chiusura e, forse proprio ciò che maggiormante interessava i rapinatori, a ricaricare di denaro contante il locale postamat. Terrorizzati, questi ultimi sono riusciti a rifugiarsi all'interno di un ufficio e a interrompere la fase di rifornimento di denaro. Una manovra presumibilmente inattesa dai malviventi i quali, perso l'effetto sorpresa e quindi la possibilità di impossessarsi dei soldi con un rapido blitz, hanno deciso di abbandonare il posto. Stando alle informazioni fornite da alcuni passanti, i due sarebbero fuggiti a bordo di una seconda auto che aveva seguito da vicino il suv, al volante della quale doveva trovarsi almeno un terzo complice.

Quando in via Canosa di Puglia sono giunti gli uomini del reparto radiomobile della compagnia della Casilina, supportati dai colleghi della VII sezione rilievi dei carabinieri di Roma, i malviventi erano già fuggiti. Le immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza installate nella zona potrebbero risultare di fondamentale importanza per risalire alla loro identità. Nonostante gli ingenti danni alla sede dell'ufficio postale di Torpignattara, comunque, per fortuna nessuno dei dipendenti è rimasto ferito.