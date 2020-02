Via Aurelia, albero cade su auto in corsa: 2 feriti

Danni da maltempo a Roma e provincia. Un albero è crollato a causa del forte vento su un’auto in transito su via Aurelia, ferendo due ragazze. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 42 nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Le giovani non sarebbero in pericolo di vita. Le vittime di quella che poteva essere una tragedia sono state estratte dalle lamiere della loro automobile dai vigili del fuoco di Cerveteri, poi sono state portate all’Aurelia Hospital per essere medicate.

Questo non è stato l’unico intervento dei pompieri nella notte appena trascorsa. Il forte vento, infatti, ha causato la caduta di altri alberi in diverse zone del Lazio (e in tutta Italia), anche se fortunatamente non si sono registrati altri feriti oltre alle due giovani ragazze. Altri interventi sono stati registrati alle 4.30 del mattino a Castel Giuliano, dove un albero è crollato tranciando i fili elettrici e invadendo la strada. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati durante i lavori di rimozione dell’arbusto dalla carreggiata. L’elettricità è stata ripristinata dai tecnici poco dopo.

Il forte vento che ha soffiato negli ultimi giorni ha creato danni e disagi anche a Roma. Martedì, intorno alle 19, un platano è crollato davanti al Policlinico Umberto I, ferendo gravemente una persona, danneggiando una macchina. E causando la morte di centinaia di storni di uccelli che in quel momento stavano riposando sui rami. L’uomo colpito, un 51enne originario della provincia di Grosseto, se l’è cavata con qualche contusione.

Anche mercoledì 5 febbraio sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco su alberi e rami caduti a Roma e provincia a causa del forte vento. Sono stati danneggiati negozi, macchine e semafori, i crolli hanno paralizzato il traffico nella capitale. Nella giornata di ieri sono circa 100 gli interventi registrati da parte della polizia locale per le forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone di Roma. E se non si registrano persone ferite, tanti sono i danni in città.

In via Felice Grossi Gondi, zona Lanciani, un albero si è adagiato su una vetrina di un’attività commerciale senza causare alcun danno. In via Mar Arabico, a Ostia, a causa della caduta di un albero che ha colpito alcune auto in sosta, pattuglie del X gruppo mare sono intervenute per rilevare i danni e chiudere la strada, con conseguenti deviazioni del traffico. Interventi anche a Castel Romano, via Balduina, via dei Prati Fiscali e via Antonio Ciamarra per rami pericolanti. Il vento ha danneggiato anche un semaforo in via della Serenessima. Nella mattinata di oggi, invece, un albero è caduto danneggiando parte della recinzione delle Terme di Traiano, nessun danno all’area archeologica.