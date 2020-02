Il bimbo abbandonato a Termini rifiutato dal compagno della madre?

Ci sarebbe una svolta nella vicenda del bimbo abbandonato alla stazione Termini dalla madre. La donna, una ragazza di 25 anni, lo avrebbe fatto per amore del compagno, che rifiutava il piccolo. L'episodio è accaduto lo scorso 28 febbraio. Valentina Radosavjevic è una giovane originaria di Gallarate, in Lombardia, è madre di due bambini: una figlioletta di 5 anni ed un maschietto di appena 7 mesi, nato lo scorso luglio. La giovane donna, appartenente ad una famiglia di origine rom, ma con passaporto croato, aveva deciso di lasciare il figlio più piccolo al suo destino. Aveva in mente di raggiungere la Germania.

Il 28 febbraio, Valentina è stata ripresa in compagnia dei suoi figli dalle telecamere di sicurezza. Nelle immagini, si vede la 25enne spingere la carrozzina dove sta dormendo il suo bambino. Valentina Radosavjevic, come si vede dai fotogrammi, ha un borsone a tracolla. La copertina viene minuziosamente sistemata sul passeggino, consumato a causa del tempo. La giovane donna, ad un certo punto, la si vede lasciare accanto al piccino una borsetta con all'interno vari oggetti utili alla salute ed all'igiene del bimbo: biberon, latte in polvere, salviettine e il succhiotto. La figlioletta viene presa per mano dalla mamma, ma la bambina è incredula: sembra chiedersi come mai la sua genitrice abbia lasciato da solo il fratellino. Ma Valentina, impassibile, continua a trascinarla via per prendere il prossimo treno che le avrebbe portate in Nord Europa.

Bimbo abbandonato a Termini: la mamma lo avrebbe fatto per amore del suo compagno