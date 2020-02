Bimbo abbandonato a Termini, la madre era diretta a Monaco: arrestata

Un’azione terribile che ha suscitato lo sdegno di una città intera. E non solo. Un bimbo di appena un anno è stato abbandonato nel suo passeggino nei pressi della stazione Termini di Roma, precisamente all’incrocio tra via Principe Amedeo e via Carlo Cattaneo. La ragazza, stando alle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza installate in zona, era vestita con un giubbotto nero con un cappuccio alzato sulla testa e le scarpe bianche. Si sarebbe diretta verso la stazione e aveva una bimba di circa tre anni in braccio.

La carrozzina sarebbe stata lasciata poco lontano dal terminal, vicino ai capolinea di alcuni bus. Il piccolo era sistemato in un passeggino e aveva una copertina. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 27 febbraio, praticamente nell’ora di punta, quando in strada c’erano centinaia di persone. A trovare il neonato è stata una passante che, incuriosita, si è avvicinata e ha dato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto gli uomini del commissariato Esquilino, che hanno provveduto a prendersi cura del bimbo. Il piccolo, che dormiva quando è stato notato dalla passante, sarebbe in buone condizioni di salute. Ma è stato accompagnato per sicurezza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Stando a quanto si apprende, sarebbe ben nutrito e risponde a tutti gli stimoli. Già attivati i servizi sociali che si prenderanno cura di lui. Sul posto anche gli agenti della polizia ferroviaria e gli agenti della polizia scientifica.

Subito dopo sono partite le indagini per rintracciare la donna che ha abbandonato il piccolo. Rintracciata dopo qualche ora, era su un treno diretto a Monaco di Baviera: arrestata, dovrà adesso chiarire i motivi per cui ha abbandonato il bambino che, fortunatamente, sta bene. Sono ancora sconosciuti, infatti, i motivi che hanno portato la donna ad abbandonare il piccolo. Lasciato in strada nella carrozzina al momento senza alcuna giustificazione.

Solo poco tempo fa una notizia simile, accaduta però in Piemonte. A Carmagnola, un comune in provincia di Torino. Qui un bimbo di soli 8 anni è stato trovato mentre vagava in mezzo alla provinciale 128. Stando a quanto è stato riferito dagli inquirenti, che si sono occupati del delicato caso, sono stati diversi automobilisti a segnalare alle autorità la presenza del piccolo che camminava senza meta e al freddo in via del Porto, nella zona di Motta. Gli agenti del posto si sono immediatamente mobilitati e in breve tempo hanno raggiunto il minorenne, poi risultato essere di nazionalità bosniaca. Il bambino, che non indossava neppure un indumento pesante che potesse ripararlo dalle rigide temperature, era intorpidito dal freddo e tremava. Sono stati i poliziotti a portarlo via dalla strada e a prendersi cura di lui.