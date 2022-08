Choc a Roma, bimbo abbandonato in auto vicino alla fermata metro Anagnina

Abbandonato in un'autovettura lasciata in sosta nel parcheggio esterno della fermata della metropolitana Anagnina (Roma): questa la triste storia di un bambino ancora vivo grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti e delle forze dell'ordine.

Il fatto si è verificato l'altro giorno nella Capitale, quando un passante ha notato la presenza del piccolo all'interno dell'auto. Immediata la telefonata alla centrale operativa del Nue del 112, che ha inviato subito i soccorsi. Le conseguenze, specie col caldo di quest'estate, avrebbero potuto essere drammatiche. Invece, grazie alla rapidità dei soccorsi, il bambino è stato salvato, anche se non sono state diffuse informazioni circa il suo stato di salute.

Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la vettura e ad estrarre il piccolo, che è poi stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Non si sa quanto tempo il bimbo sia rimasto chiuso in auto ma fortunatamente il suo stato di salute non ha destato preoccupazioni.

Resta da capire che cosa sia accaduto. Le autorità romane, infatti, stanno cercando di rintracciare i genitori ma, sino ad ora, questi risultano scomparsi. Nessuno ha chiesto informazioni sul piccolo, o fatto avanti. Si sa solamente che la targa dell'auto lasciata posteggiata nel parcheggio sito nei pressi della fermata della metropolitana Anagnina è straniera.

Il bimbo potrebbe essere stato abbandonato? Purtroppo non sarebbe la prima volta. Tutto, però, è da verificare. Al momento il piccolo è affidato alle cure del personale sanitario. Le indagini degli inquirenti stanno andando avanti (sarà verificato, ad esempio, chi è il proprietario del veicolo) e, una volta rintracciati, i familiari del bambino rischiano una denuncia per abbandono di minore.