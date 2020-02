Evade dai domiciliari e rapina un supermercato con due complici

Una banda di tre malviventi è stata arrestata nella giornata di oggi a Roma: i tre sono responsabili di una rapina a mano armata avvenuta lo scorso 15 febbraio a Roma. Il gruppo di rapinatori finiti nei guai era composto da tre uomini di 48, 41 e 33 anni, tutti residenti nell'area del litorale romano, fra Ardea e Ostia.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ostia sono riusciti a identificare e ad acciuffare i tre criminali dopo un'intensa attività investigativa, grazie alla quale hanno potuto accertare la responsabilità dei tre soggetti in un colpo messo a segno la settimana scorsa in un supermercato in viale Marconi. Gli uomini dell'Arma hanno appurato che i tre malviventi avevano fatto irruzione col volto coperto e armati nell'esercizio commerciale di Roma. Una volta dentro avevano minacciato i dipendenti che si trovavano alle casse, che alla fine erano stati costretti a consegnare tutto l'incasso che c'era in quel momento. Dopo aver messo le mani sul bottino la banda si era data in fretta alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

I carabinieri di Ostia hanno così iniziato immediatamente le indagini, controllando subito le immagini dei filmati di videosorveglianza. In seguito hanno visionato gli archivi fotografici e grazie alle informazioni ottenute sono riusciti a identificare tutti i tre i rapinatori. I carabinieri hanno inoltre scoperto che uno dei componenti del gruppo era agli arresti domiciliari presso la sua abitazione nel comune di Ardea il giorno della rapina, accertando dunque che l'uomo è evaso dall'abitazione per compiere il colpo insieme agli altri due complici.

Gli uomini dell'Arma hanno effettuato anche le perquisizoni domiciliari negli appartamenti dei tre ritenuti responsabili. Nell'abitazione di uno di loro, situata a Casal Palocco, è stata rinvenuta una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa insieme agli indumenti, al casco e alla moto utilizzati per compiere il colpo. Tutti e tre i fermati sono finiti in manette e sono stati condotti presso il carcere di Regina Coeli.

Sempre nella giornata di oggi, a Roma, si è verificata un'altra rapina simile. Un uomo di 41 anni, anche lui agli arresti domiciliari, ha rapinato una farmacia a Centocelle armato di un coltello. Quando ha visto arrivare i poliziotti, che erano stati allertati, l'uomo ha tentato di fuggire da un terrazzo ma alla fine è stato definitivamente bloccato e arrestato.

