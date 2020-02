Extracomunitario tenta rapina fuori dal supermercato: arrestato

È accaduto a Santa Marinella, centro balneare sul litorale romano. Ha atteso che la vittima uscisse dal supermercato per andare a prendere l’auto. Al momento propizio ha bloccato la donna e ha provato a rapinarla. A mettere fine alle sue intenzioni criminose i carabinieri della compagnia di Civitavecchia che hanno arrestato un 49enne georgiano, in Italia senza fissa dimora, per il reato di tentata rapina.

In particolare, l’individuo si era appostato all’esterno del locale nel centro abitato di Santa Marinella per studiare la vittima e il momento appropriato in cui agire. Il cittadino della Georgia si è avvicinato alle spalle di una donna e, dopo averla immobilizzata, ha tentato di prelevare il suo portafoglio che aveva riposto in una tasca del giaccone.

La donna ha iniziato a urlare e a dimenarsi tanto che la sua reazione ha probabilmente sorpreso l’aggressore, facendolo desistere dal suo intento criminoso. L’uomo si è dato poi alla fuga. Ne segue la reazione da parte delle forze dell’ordine che, puntuali, sono intervenute. I militari della stazione carabinieri di Santa Marinella, che si trovavano nei pressi dell’attività commerciale, richiamati dalle urla della donna, sono immediatamente arrivati sul posto. Dopo una breve ricerca hanno individuato e bloccato l’uomo che stava cercando di nascondersi nelle vie adiacenti.

La vittima non ha riportato alcuna ferita e l’individuo, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto per il reato di tentata rapina. È stato successivamente accompagnato presso il carcere di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Solo poco tempo fa un’altra rapina violenta. Attimi di puro terrore per una commessa che, durante l’azione criminale, si è vista puntare un coltello alla gola.

In pochi minuti il ladro si è fatto consegnare l’intero incasso ed è fuggito, lasciando la poveretta terrorizzata. Da quanto ricostruito, un uomo sarebbe entrato nel negozio verso l’ora di chiusura. Quando anche l’ultimo cliente aveva guadagnato l’uscita e il supermercato era quindi completamente vuoto, il delinquente si è avvicinato alla dipendente che in quel momento si trovava dietro il registratore di cassa, situato poco lontano dalla porta, ottima via di fuga una volta finita la rapina.

L’uomo, descritto dalla vittima come un 40enne dal fisico asciutto e al quanto atletico come portamento, ha quindi tirato fuori dalla tasca un lungo coltello, circa 15 centimetri, e ha minacciato la cassiera puntandole l’arma alla gola. La ragazza, ovviamente terrorizzata da quanto stava accadendo, ha eseguito la richiesta del rapinatore di consegnargli l’intero incasso, all’incirca 1.200 euro.