Fa pipì nel giardino di una casa, il proprietario lo accoltella

Una rissa finita con un ragazzo accoltellato, scoppiata perché qualcuno ha urinato sulla recinzione di una casa di Ariccia, in centro, mentre le strade erano piene di gente per la Sagra della Porchetta. La polizia ha fermato un romano di 27 anni e un romeno di 21 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione.

La lite durante la sagra della porchetta

I fatti sono accaduti nel fine settimana, quando ad Ariccia, vicino Roma, era in corso la Sagra della Porchetta. Un evento che è stato ripreso quest’anno dopo lo stop forzato per il covid. Migliaia le persone che hanno assiepato le strade della cittadina dei Castelli romani. Tra loro, anche una comitiva di ragazzi di Albano che a un certo punto della serata, dopo aver mangiato e bevuto tra gli stand, ha cercato un bar per andare in bagno. Peccato però che gli esercizi pubblici durante questi eventi, chiudano l’accesso ai servizi igienici. A quel punto la comitiva s’è spostata verso una parte poco illuminata e alcuni ragazzi hanno urinato sulla recinzione di una abitazione. La cosa non è stata gradita dai proprietari dell’immobile, però: "Ahò, questo è il giardino mio, non un bagno pubblico" . E da lì è nata una discussione. Un 27enne romano, proprietario della casa, ha richiamato il gruppetto. Con lui, un 21enne romeno. Dalle parole s’è passati quasi subito alle mani. Urla e spintoni che hanno richiamato i tanti passanti che affollavano le strade. Poi è saltato fuori un coltello, con cui un 22enne è stato colpito al collo. Un fendente che per pochi centimetri poteva causare la tragedia. Il ragazzo ferito è un amico dei ragazzi che stavano urinando vicino alla recinzione.

I soccorsi e ora le indagini

Le tante persone presenti che hanno assistito alla scena hanno allertato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto in breve tempo e con loro una ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale dei Castelli romani e per fortuna ha ottenuto una prognosi di 20 giorni. Gli indiziati sono il 27enne romano, accusato di lesioni e il 21enne romeno, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto avrebbe provato a dileguarsi mentre gli venivano chieste le generalità.