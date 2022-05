Giro da incubo sulla giostra: si rompe un palo, ferito gravemente un 15enne

Tragedia sfiorata sabato sera a Sabaudia (Lt). Il palo di una giostra si è staccato finendo per colpire tre ragazzini, di 15, 14 e 11 anni. Il quindicenne è quello che ha riportato le conseguenze più gravi, finendo ricoverato al Bambin Gesù di Roma con gravi fratture.

Il giro in giostra, il nastro da prendere e poi l’incidente

È accaduto tutto in pochissimi minuti, stando alla ricostruzione di chi era sul posto sabato sera. Il luna park è di quelli itineranti, regolarmente autorizzato dal Comune di Sabaudia ad installare le sue attrazioni a Campo di Marte, in via Eugenio di Savoia, a pochi passi dal Lago di Paola, una delle zone più suggestive del litorale pontino. In questo fine settimane, in città, c’era il pienone considerando anche il weekend di festa del Primo Maggio. Sabato sera erano molti i giovanissimi che si trovavano nell’area delle giostre. L’incidente s’è verificato a tarda serata, quando era quasi mezzanotte. La giostra è quella dei seggiolini che, girando, ha come obiettivo quello di prendere il nastro appeso: chi ci riesce, vince un giro gratis. Un gioco che tutti, da bambini, hanno fatto. Un divertimento che all’improvviso s’è trasformato in incubo. Uno dei ragazzi, forse proprio il 15enne, ha preso il nastro al volo ma, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il palo che lo sorreggeva ha ceduto all’improvviso. Complice la velocità, l’impatto è stato violentissimo, colpendo appunto il 15enne e altri due ragazzini di 14 e 11 anni. Ferite e traumi per tutti e tre, ma il più grave è l’adolescente che si trova ricoverato al Bambin Gesù di Roma.

La giostra posta sotto sequestro dai carabinieri

Immediato, sul posto, l’arrivo dei sanitari di Croce Azzurra insieme ad un’ambulanza proveniente da Terracina. Il 15enne che ha riportato diverse fratture e contusioni è stato trasferito presso l’ospedale Bambino Gesù a Roma. Feriti anche gli altri due amici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Sabaudia che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini sono ancora in corso mentre la giostra a catene è stata posta sotto sequestro.