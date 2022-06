Gli atti osceni vestito da Sailor Mercury: preso il pedofilo a Roma

Andava in giro travestito da Sailor Mercury, un personaggio del noto cartone animato Sailor Moon. Capelli blu, vestitino bianco e atteggiamento poco da fumetto e più da film hard. I militari sono però riusciti a identificare l'uomo che si aggirava nella Roma "bene".

Tra fantasia e realtà

Circa un mese fa qualcuno da un palazzo aveva filmato per qualche secondo un personaggio apparso subito inquietante. Si trattava di un uomo con addosso un costume del noto personaggio giapponese. Finito sul noto canale telegram Welcome to Favelas, il filmato era diventato virale, soprattutto a causa dell'atteggiamento poco pudico. L'uomo infatti si stava masturbando in un parco, frequentato anche da bambini. Per questo motivo aveva suscitato l'indignazione di molti residenti nel quartiere. Successivamente era stato avvistato nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro.

Fino a quel momento i carabinieri non avevano ricevuto alcuna denuncia, ma dopo la condivisione del video tra i vari gruppi social, i romani, soprattutto genitori, avevano inviato decine di segnalazioni.

L'identificazione

Da diversi giorni però il bizzarro personaggio sembrava sparito nel nulla. Gli abitanti della zona hanno poi appreso del suo arresto. L'uomo, che risulta senza alcun precedente, è stato trovato in una via proprio mentre si stava cambiando d'abito. Nello zaino aveva un costume da Sailor Mercury, oltre a quello gli agenti hanno trovato anche un abito da cheerleader e uno da Spiderman. Gli inquirenti al momento sanno che si tratta di una persona che si spostava abitualmente dalla zona periferica fino ai Parioli per fare il "cambio d'abito". Non è escluso che anche in altre occasione possa aver frequentato il parco per masturbarsi.

I carabinieri, dopo averlo identificato e sequestrato i travestimenti, hanno mandato una informativa in procura.