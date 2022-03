Lo sfregio dei ladri: rubano l'urna con le ceneri del marito

Nella serata di lunedì 21 marzo, tra le 18 e le 20, dei ladri erano entrati in una casa per rubare gioielli, preziosi, contanti ed erano invece usciti dall’abitazione con un’urna contenente i resti del marito della vittima. Probabilmente, vedendo quel cofanetto in pelle rossiccia, hanno pensato potesse contenere dei preziosi. E in effetti il contenuto era davvero prezioso, ma solo per la vedova che si è vista sottrarre l’amato.

Lo sfregio dei ladri

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i ladri sono entrati di sera nel villino in zona Fontana Candida, all'estrema periferia di Roma, scardinando la finestra del bagno e rompendo il vetro. L’unico oggetto che hanno ritenuto di valore deve essere stato quel cofanetto che, senza aprire, hanno portato via di corsa, disturbati forse dal rientro improvviso della figlia della coppia. Dentro c’erano le ceneri funerarie del consorte della signora Fernanda, professoressa 69enne di lettere alle scuole secondarie, ormai in pensione e vedova da oltre quattro anni. Qualche giorno dopo la donna, non vedendo cambiare la situazione, ha deciso di fare un appello ai ladri sul gruppo Facebook di quartiere. Un’amica della poveretta ha scritto: “Purtroppo una signora delle villette ha avuto un furto in casa. I ladri hanno portato via questo bauletto contenente le ceneri del marito. Chiunque dovesse trovarlo può contattarmi”. Ma da allora ancora nulla. Allegata al testo, era anche stata messa la foto del bauletto in legno e pelle rossiccia. Ovviamente, il post ha ricevuto molti commenti ed espressioni di solidarietà per quanto successo.

L'appello disperato della vedova

La vittima non ha ancora sporto denuncia, vuole aspettare i 90 giorni di tempo. “Restituitemela, per favore. Le nostre ceneri avrebbero dovute essere mescolate e sparse insieme alla mia morte” , ha confessato la donna. Il suo ultimo desiderio era infatti quello di far spargere le loro ceneri al Tuscolo, dove spesso marito e moglie amavano andare a passeggiare. Un ultimo gesto d’amore per restare unita al suo uomo anche dopo la morte. Il timore della vedova è adesso quello che l’urna possa essere stata gettata chissà dove, magari in una discarica. La signora Fernanda ha raccontato al Corriere che nella zona in cui vive, Grotta Celoni, ci sono spesso furti: “Ci stanno massacrando, si tratta di una zona residenziale ma nel retro delle case c’è uno spazio verde e l’assenza di visibilità fa sì che ci siano furti o tentativi piuttosto frequenti”. Al suo villino non ha però mai messo le inferriate alle finestre anche perché, in 35 anni non era mai entrato nessuno a rubare. L’unica sua speranza è che i ladri abbiano ancora l’urna e magari, leggendo il suo appello e la sua disperazione, decidano di farle avere i resti del marito, magari assaliti da un senso di rimorso.

ll precedente

Non è la prima volta che dei ladri fuggono con le ceneri del marito, al posto di ori e gioielli. Era successo anche a Milano, quando i topi d'appartamento si erano introdotti di notte in una casa mentre la proprietaria stava dormendo, ed erano scappati con un'urna, scambiata per un portagioie, contenente i resti del marito della donna. Fortunatamente, in quel caso il prezioso contenitore era stato ritrovato abbandonato in una strada poco lontana dal luogo del furto e riconsegnato alla vedova.