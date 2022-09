L'aggressione choc: "Picchiato sotto casa". Noto impresario in fin di vita

Colpito alle spalle da uno sconosciuto e lasciato agonizzante davanti alla porta della sua abitazione. Il noto impresario musicale Vincenzo Punzi, 78 anni, emiliano di nascita ma residente a Roma fin da giovanissimo, lotta tra la vita e la morte. L'uomo, ferito in modo grave alla testa, si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I dopo aver subito un delicato intervento neurochirurgico. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Esquilino.

L'aggressione

Nessuno ha visto né sentito nulla. Per certo, dalle ferite riscontrate sul corpo della vittima, si è trattata di un'aggressione brutale. A ritrovare Vicenzo Punzi, attorno alle ore 12 di martedì mattina (9 settembre), è stato un vicino di casa. Il 78enne era disteso a terra, in stato di semi inconscienza, davanti all'ingresso della palazzina di via Porta Maggiore, dove vive da anni. Tra i residenti del quartiere c'è chi ipotizza che l'uomo possa essere stato vittima di una rapina poi sfociata nel sangue. " Qui - dice Stefano, un commerciante della zona, a Il Messaggero - dopo una certa ora, conviene non uscire più. Gira brutta gente e non ci si sente sicuri ".

I conoscenti

Uomo solo, senza moglie né figli, Punzi ha lavorato per anni come impresario musicale fino a quando è finto nel vortice della pornografia. Una vera e propria dipendenza di cui il 78enne non ha mai fatto mistero e dalla quale era guarito. "Io, pornodipente. Sedotto da internet", è il titolo del libro che aveva scritto tempo addietro, ancor prima di fondare un'associazione per aiutare chi, come lui, vive lo stesso dramma. " Aveva perso tutto anche per via di quella dipendenza. - raccontata il proprietario di una trattoria di Porta Maggiore - Prima faceva i festival in giro per il mondo, era una persona nota ". Proprio lunedì sera, poche ore prima dell'aggressione, Punzi si era fermato a cena nel locale. " Ha ordinato due uova al tegamino e un piatto di pasta al pomodoro. - ricorda il gestore della locanda - Voleva stare leggero, ha detto che il giorno seguente doveva fare gli esami del sangue ".

Le indagini

La dinamica dell'accaduto, così come il possibile movente, non è chiara. Lunedì sera, Punzi ha telefonato alla sorella raccontando di essere stato aggredito. L'indomani, la donna ha provato a telefonargli ma il cellulare ha squillato a vuoto. A quel punto ha allertato un vicino di casa, lo stesso che alle ore 12 di martedì ha trovato l'impresario privo di sensi. L'appartamento del 78enne è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi della Scientifica. Per ora, non sarebbero emersi elementi rilevanti ai fini delle indagini. Gli investigatori stanno passando al setaccio i nastri delle telecamere di sorveglianza cittadina: è caccia al misterioso aggressore.