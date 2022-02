"Il Lazio non è pronto". Caos nel sistema informatico sanitario

Il Lazio dovrà aspettare ancora per la dematerializzazione delle cosiddette ricette bianche. Il sistema informatico non è ancora pronto e l'avvio della digitalizzazione delle ricette usate dai medici per le prescrizioni dei farmaci a totale carico dell'assistito, nella regione del centro Italia, ancora non è stata calendarizzata.

Il decreto del Governo che chiede di trasformare queste in modalità elettronica, ossia passarle dal formato cartaceo a quello digitale, come per altro accaduto nel 2020 per le ricette rosse, risale a un anno fa. Eppure, solo sei Regioni e due province autonome sono pronte per rendere più rapido l'accesso a tutti i tipi di prescrizioni. Queste sono: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Valle D'Aosta, Veneto più Bolzano e Trento. Nel giro di pochi mesi però anche altre quattro Regioni sono pronte a fare questo cambiamento: Friuli-Venezia Giulia e Puglia cominceranno a fine marzo mentre Basilicata e Sardegna ad aprile. Insomma, come detto, del Lazio ancora non c'è traccia e i residenti nella Regione a quanto pare dovranno ancora aspettare per ricevere in posta elettronica la prescrizione dei farmaci a carico del sistema sanitario nazionale.

Le cause

Lo scorso inizio agosto il sistema informatico della Regione Lazio ha subito un grave attacco hacker e a quanto pare gli effetti collaterali ancora si fanno sentire. Infatti, come riporta il Tempo, il sistema di rilevazione dei tempi di attesa che monitora ogni settimana le visite e gli esami diagnostici è fermo a sette mesi fa, vale a dire ai giorni precedenti all'attacco informatico.

Ad ammettere che il sistema informatico sanitario regionale non goda di buona salute sono per primi i medici, che riscontrano giornalmente diverse difficoltà, ma anche i sindacati e il presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia. Proprio quest'ultimo, Antonio Magi, dichiara: " In questa fase probabilmente sono partite le Regioni che non hanno problemi legati alla rete informatica. Mentre il Lazio, evidentemente, è consapevole di non essere ancora pronto ". E aggiunge: " I problemi non riguardano soltanto le ricette dematerializzate bianche, perché anche per quelle rosse ci sono frequenti intoppi tecnici che bloccano o rallentano l'invio ". Proprio ieri alle ore 13, ad esempio, racconta un medico ospedaliero, che il sistema delle ricette rosse dematerializzate è andato in tilt e che l'unico modo per prescrivere i farmaci era fare ricorso all'uso di alcuni ricettari cartacei. Nonostante sia Regione che Asl li abbiano vietati da mesi. L'alternativa però era far tornare i pazienti al nosocomio.