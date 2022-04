Lite in casa sfocia nel sangue: marito accoltella la moglie e la figlia

Una lite finita nel sangue: questa è l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti su quanto accaduto questa mattina a Ladispoli (Rm) quando un uomo di 48 anni, Fabrizio Angeloni, professione geometra, ha colpito con un coltello da cucina la moglie, Silvia Antognozzi di 47 anni, insegnante, e la figlia di 17 anni. Tutti e tre sono in ospedale in gravissime condizioni, lottano tra la vita e la morte. La Procura ha aperto una indagine per tentato omicidio

Una lite e poi le coltellate

È accaduto tutto in pochi minuti, questa mattina, in una palazzina di via Milano, nel centro di Ladispoli, nota città balneare della costa romana. In un appartamento che si trova sopra il locale centro per anziani, sarebbe sfociata una lite familiare per motivi ancora da chiarire. Secondo le prime, sommarie, informazioni, Angeloni (che non vive più con moglie e figlia da circa un mese) si è presentato in casa delle due donne e lì sarebbe scoppiato un litigio. L'uomo avrebbe preso un coltello da cucina per poi andare nel piccolo bagno dell’appartamento dove ha iniziato a colpire la moglie 47enne a più riprese, alle braccia e al ventre. Colpita da un fendente anche la figlia 17enne, accorsa probabilmente in soccorso della mamma. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe poi tirato una coltellata all’addome, forse nel tentativo di uccidersi. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento di via Milano. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta, i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, tre ambulanze e due eliambulanze. I tre feriti sono stati portati in tre diversi ospedali di Roma. La più grave è la moglie, portata al San Camillo: la donna sarebbe in fin di vita. Il marito si trova invece al Policlinico Gemelli e anche le sue condizioni sono giudicate gravissime. Meno grave ma comunque preoccupante la situazione della figlia di 17 anni che si trova al Bambin Gesù. I carabinieri che indagano contano molto sulla versione che potrà fornire la 17enne, l’unica al momento in grado di ricostruire cosa sia successo tra le mura domestiche. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio. Angeloni, professione geometra, risulta incensurato e non c'erano mai state denunce relative a liti o maltrattamenti in famiglia.