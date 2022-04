Paura a Trastevere: "tuta nera" torna a intimorire i passanti

Botte e spintoni nella notte a Trastevere per rapinare chi in quel momento voleva godersi una passeggiata nella Capitale. Un ragazzo di 15 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato assieme al complice 17enne. I due, in "tuta nera e tuta grigia", si aggiravano per le vie della città intimorendo i passanti tra cui un gruppo di ragazzi a cui avevano strappato dal collo le collane. Con la scusa di volere una sigaretta i ragazzini avvicinavano le vittime e poi cominciavano a picchiarle fino a lasciarli tramortite a terra e poterle scippare.

I due complici minorenni in una notte hanno compiuto due rapine. La prime ai danni di un 15enne che per gli spintoni è caduto a terra e senza poter reagire si è visto rubare la collana e il bracciale. Poco più tardi i due hanno messo in atto il secondo scippo ai danni di due studenti maggiorenni. "Se non ci dai tutto quello che hai ne pagherai le conseguenze", avrebbero detto i due bulli a una delle due vittime e poi hanno iniziato con calci e pugni che non hanno lasciato scelta ai ragazzi costretti a consegnare il bottino: un cellulare, una sigaretta elettronica e 80 euro.

I bulli sono stati descritti dalle vittime che hanno raccontato come erano vestiti: tuta da ginnastica, una nera e una grigia. Questo abbigliamento è servito a identificare e a metter in trappola la baby gang. La prova schiacciante è stata la refurtiva recuperata addosso agli accusati. Il 15enne è finito agli arresti con l'accusa di rapina in concorso aggravata e continuata dopo essere già stato denunciato l'anno prima sempre per rapina. Verrà portato al centro di giustizia minorile " Virginia Agnelli". Il complice è stato denunciato.

Questo è l'ennesimo caso di violenza e "malamovida" continuamente denunciata dai cittadini nel rione di Roma. Le risse e gli scippi sono frequenti soprattutto il fine settimana e la gente chiede più controlli e ispezioni con le pattuglie delle forze dell'ordine.