Le mappe e il tunnel per arrivare all'oro: il piano della "banda del buco"

Stavano per mettere a segno un colpo milionario, tempo un paio di settimane e avrebbero messo le mani sul bottino. Se non fosse che il tunnel segreto per arrivare all'oro è crollato. E così, quelli della banda del buco - Mario Mazza, Antonio Pinto, David Sciavarrello e Andrea Grassi - si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Forse incasseranno una denuncia per danneggiamento del suolo pubblico, l'unico reato che la procura può contestare ai quattro dopo che sono stati pizzicati a due passi dal passaggio sottorraneo.

Il piano segreto

Un piano segreto, curato nei minimi dettagli. Stando a quanto racconta Romina Maresca sulle pagine di Repubblica, la banda stava prepando il terreno per quello che doveva essere un "colpo grosso": un bottino da qualche milione di euro tra gioielli e denaro contante. E invece è andato tutto a ramengo. Una picconata di troppo ha fatto crollare il tunnel sotterrano che Andrea Grassi, muratore di 33 anni con precedenti per droga da ragazzino, stava scavando con pazienza e cura certosina da fine luglio. La banda aveva preso in affitto una bottega, con regolare contratto, in via Innocenzo XI, alle spalle di San Pietro. Ed è proprio dallo scantinato del locale che Grassi, d'intesa con i complici, aveva cominciato a scavare il varco sotterraneo per accedere al caveau di una delle tre banche del quartiere. I "lavori" avrebbero dovuto terminare i primi giorni di settembre ma poi le pareti del cunicolo sono venute giù. A rimetterci è stato il 33enne, rimasto sepolto per otto ore sotto le macerie. I Vigili del Fuoco hanno dovuto aprire un varco nel cemento profondo circa 10 metri per estrarlo vivo.

Chi sono i membri della banda