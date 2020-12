Calci, insulti e assembramenti: ecco la maxi rissa "organizzata"

Scene di incredibile violenza nella serata di ieri, sabato 5 dicembre, nel pieno centro di Roma, dove centinaia di ragazzini si sono incontrati per dare vita ad una maxi-rissa che ha lasciato attoniti tutti coloro che si sono ritrovati ad assistere. I social pullulano di filmati ed immagini che mostrano l'incredibile scontro (pubblicati per lo più sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas), interrotto, secondo alcuni, soltanto dall'arrivo delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Stando a quanto riferito sino ad ora, i giovanissimi, sia ragazzi che ragazze, si erano dati appuntamento proprio per prendere parte alla lite. Dopo essersi incontrati intorno alle 17:40 sulla terrazza del Pincio, dove fra l'altro si trovava un blindato della polizia per le operazioni di pattugliamento del territorio, i ragazzi si sono spostati in piazza del Popolo. Sarebbero circa 200 gli adolescenti che hanno partecipato alla zuffa, quasi tutti senza mascherina. Nessun rispetto, naturalmente, per le norme anti-assembramento.

Secondo quanto riportato da "AdnKronos", sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri, intenzionati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I militari vogliono capire se la rissa sia esplosa in maniera casuale, o se invece nei giorni precedenti ci siano stati scambi di messaggi tramite i vari social network. Al momento si sa solo che due giovani che hanno partecipato alla rissa avevano avuto già dei dissapori in passato, e da loro sarebbero partiti gli insulti e le minacce, una volta arrivati nel piazzale. Le grida, le intimidazioni e poi lo scontro fisico vero e proprio sono stati immortalati dagli immancabili telefoni cellulari degli altri numerosi adolescenti che si trovavano insieme a loro. Dopo i calci ed i pugni fra i due, la situazione è poi letteralmente degenerata.