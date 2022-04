Per ogni laziale ci sono tre romanisti. Come il tifo divide la Capitale

I romanisti sono più dei laziali. A darne conferma sono stati il professore di Geografia economica della facoltà di Economia de La Sapienza, Filippo Celata, e Gabriele Pinto, dottorando al dipartimento di Scienze sociali ed economico, i quali hanno deciso di realizzare un vero e proprio studio in merito.

I due accademici, infatti, come riporta il quotidiano Repubblica, hanno realizzato una mappa estremamente dettagliata partendo dai big data estrapolati dalla piattaforma di advertising che raccoglie, a Roma, i profili e le preferenze degli utenti di Facebook e Instagram. Lo studio riporta che nel Comune di Roma "il rapporto tra romanisti e laziali è di circa 3 a 1, mentre se estendiamo il raggio di osservazione a tutta la regione Lazio il rapporto risulta minore: per ogni tifoso laziale ci sono 2,3 romanisti. Nei comuni del Lazio diversi da Roma il rapporto è ancora minore: per ogni tifoso laziale ci sono i 1,7 romanisti ".

Inoltre l'analisi stima le due fedi calcistiche anche nei rioni e nei quartieri di Roma. " Nei quartieri relativamente più giallorossi il rapporto arriva fino a 335 romanisti ogni 100 laziali. Nei quartieri relativamente più biancoazzurri - è scritto nella ricerca - il rapporto non supera i 42 laziali ogni 100 romanisti: meno di un terzo. Il dato, più in generale, ha una variabilità contenuta: il rapporto tra le due tifoserie, in altre parole, è abbastanza omogeneo nelle diverse zone della città ".

I quartieri

Termini - Esquilino, San Lorenzo, Via XX Settembre, Pigneto, Torre Angela, Tor Bella Monaca, Tor Vergata sono giallorossi. Senza dimenticare Testaccio e Trastevere al centro e, stando ai dati, sembra anche Prati, provo dove si trova Piazza della Libertà, storico luogo per i biancocelesti dal momento che è proprio qui che è stata fondata la prima squadra della Capitale.

Invece, per quanto riguarda le periferie, i romanisti sono in maggioranza nel quadrante orientale della città: Salario, Tuscolano, Quadraro, Centocelle e via dicendo.

I laziali registrano una consistenza più netta nella zona nord di Roma: Corso Francia, Medaglie d'Oro, Balduina, Vigna Clara. Anche nella zona sud però c'è una massiccia presenza da Ostiense a Portuense. Per quanto riguarda la periferia, invece, Ciampino, Ostia, Settecamini, Bufalotta, Fidene, Salaria- Serpentara, Labaro, San Basilio sono i quartieri dove c'è una loro maggioranza relativa.

Uno studio divertente che però di certo non ferma gli sfottò. Perché se da un lato del Tevere c'è chi, forte anche di questa mappa, continuerà a ribadire la propria maggioranza numerica, dall'altro lato c'è chi, forte del palmares, ricorderà agli amati cugini di essere la squadra con più titoli in città, di cui uno vinto proprio in finale contro di loro. L'unica realtà nell'Urbe quando si parla di calcio è che laziali e romanisti sono protagonisti di una storia e una rivalità infinita che dei freddi numeri non saranno mai in grado di mettere a tacere.