Ossa umane trovate a Villa Pamphili

Giallo delle ossa umane a Villa Pamphili. Sono state trovate da un passante a metà mattina di sabato 13 novembre vicino alla biblioteca. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è stato accertato che si tratterebbe proprio di resti umani, come emerso da una prima analisi. Ma di chi sono? Difficile poterlo dire, così come è difficile rispondere a un'altra domanda: a quando risalgono? Verrà accertato grazie ad un esame del Dna.

C'è da capire se risalgono a parecchio tempo fa oppure siano più recenti. In quest'ultimo caso potrebbero essere legate a qualche episodio di cronaca magari ancora irrisolto, come ad esempio la sparizione di qualcuno.

Un'ipotesi suggestiva viene lanciata dall'Associazione per Villa Pamphilj: "Proprio quest'area fu teatro delle ultime battaglie che segnarono la fine della Repubblica Romana del 1849". Che risalgano a quel periodo? La scienza ce lo dirà.

Ritrovamento grazie ai cani