Il pasticcio della Raggi: a rischio le tessere elettorali

Altra tegola sull'amministrazione di Virginia Raggi per un problema informatico che rischia di causare gravi disagi ai cittadini romani o meglio, alle migliaia di persone che nel corso dell'anno hanno cambiato residenza. Il motivo è da ricercare in un malfunzionamento del sistema. La nuova piattaforma Sipu, infatti, non sarebbe ancora attiva in alcuni uffici amministrativi della Capitale. Essendo Sipu attivo solamente all'Ufficio Anagrafico e all'Agenzia delle Entrate, si crea un vuoto perché tutto il resto della rete informatica è ancora operativa sulle vecchie piattaforme e ciò significa lavorare con dati antecedenti a gennaio 2021.

Il Tempo riferisce che c'è chi pensa che " il nuovo server acquistato dal Campidoglio non sia in grado di ricevere tutti i dati, miliardi, del Comune di Roma ". Altri, invece, sostengono l'amministrazione abbia allargato troppo i tempi per allineare le piattaforme di tutti gli uffici romani, non considerando che sotto le elezioni l'aggiornamento della piattaforma sarebbe stato fondamentale per i dati anagrafici.

La conseguenza di questo caos amministrativo è un grande disagio per i cittadini romani che nel corso dell'ultimo anno hanno cambiato indirizzo di residenza. Ciò significa che chiunque abbia traslocato, andando a vivere in un altro quartiere o municipio, alle prossime elezioni deve comunque recarsi nel seggio della residenza precedente per esercitare il diritto di voto. Non tutti saranno propensi a spostarsi, anche perché in una città grande come Roma potrebbe significare anche spostarsi per decine di chilometri e trascorrere molto tempo in auto. A fronte di questo disagio, quindi, molti romani alla fine desisteranno e non si recheranno alle urne.