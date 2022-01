Positiva al Covid, muore una bimba di 2 anni

Una bimba di due anni, positiva al Covid-19, è morta per via di una grave insufficienza respiratoria. Il decesso è avvenuto nella notte tra sabato e domenica all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove la piccola, già versante in condizioni critiche, era giunta da Catanzaro nella tarda serata di ieri a bordo di un C-130J dell'Aeronautica militare.

La tragedia

Non sono ancora noti i dettagli della tradegia. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo la bimba, originaria della provincia di Crotone, era affetta da un acuto deficit respiratorio quando è arrivata al Pronto Soccorso del Bambino Gesù. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, che hanno proceduto con la ventilazione assistita, la piccola è deceduta all'alba di domenica mattina. Verosimilente sarà aperto un fascicolo d'indagine per chiarire la dinamica del decesso. Per certo, la giovanissima vittima era risultata positiva al Covid manifestando i sintomi gravi della malattia da Coronavirus.

Il calvario

Secondo quando trapela dalle agenzie, la bimba era stata dapprima ricoverata all'ospedale di Crotone e poi al "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro. L'aggravarsi delle condizioni di salute ha reso necessario il trasferimento d'emergenza al Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza è stata la prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito, dopo un coordinamento con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (Itapecc) del Comando operativo di vertice interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti in questo genere di missioni, l'ordine di decollo da parte della Sala Situazioni del Comando della Squadra aerea a uno degli equipaggi dell'Aeronautica militare. La piccola, assistita da una equipe di medici già durante il viaggio, è atterrata all'aeroporto di Ciampino nella tarda serata di ieri. Le sue condizioni si sono aggravate repentinamente fino al decesso avvenuto questa mattina.