Pronto l'avviso di sfratto per Casapound: "Reato di occupazione abusiva"

Occupato nel dicembre del 2003 per dare riparo alle famiglie italiane in emergenza abitativa il palazzo di via Napoleone III all’Esquilino è diventato il primo "centro sociale" di destra della Capitale. Ora però la storica sede di Casapound rischia di essere smantellata. La stagione degli sgomberi nella Capitale sembrava essersi fermata con l’avvicendamento al Viminale tra Matteo Salvini e Luciana Lamorgese. Invece ieri è stato il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ad annunciare su Twitter l’avvio della procedimento che porterà inevitabilmente allo sfratto delle "tartarughe frecciate".

Tempi e modalità, complice l’emergenza sanitaria in corso, non sono ancora chiare. Nel frattempo, però, gli agenti starebbero per notificare il provvedimento di sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica ed emanato dal Gip a conclusione di un’indagine condotta dalla Digos di Roma. Il reato per cui si procede è quello di "occupazione abusiva".

Per il momento all’interno del palazzo di via Napoleone III vige il silenzio stampa. "Ancora non ci è stato notificato nulla" , si limitano a far sapere. Ieri sera, secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche, sarebbe dovuto avvenire un incontro informale per comunicare la richiesta del Demanio, proprietario dello stabile, di rientrare in possesso dell’immobile. Attualmente all'interno dell’edificio vivono venti famiglie, compresi bambini e anziani. A prenderle in carico dovrebbe essere il Comune, prima di un eventuale blitz delle forze dell’ordine.

Dopo l’annuncio della Castelli ieri la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet aveva esultato: "Finalmente qualcosa si muove su sgombero palazzo occupato abusivamente da Casapound in centro a Roma. Ripristiniamo la legalità" . "È un momento storico, una vittoria per la città" , ha ribadito stamattina ringraziando la Procura. Lo scorso agosto era stata proprio lei ad ordinare la rimozione della scritta Casapound dalla facciata dell’edificio, innescando una polemica con gli attivisti della formazione di estrema destra.

"È questo il problema di Roma" , era il testo dello striscione esposto per replicare all’ordinanza della prima cittadina pentastellata. L’ultimo scontro con i militanti del movimento c’era stato due settimane fa ad Ostia. Nella prima uscita pubblica della fase due la Raggi era stata duramente contestata dal consigliere municipale, Luca Marsella. Il rappresentante di Casapound nel X Municipio l’aveva accusata di fare "passerelle".

Parole che sono costate una querela al consigliere, che all’inizio del mese scorso aveva appoggiato un’altra occupazione, quella delle villette abbandonate del Villaggio Azzurro in via delle Baleniere, di proprietà dell’Aeronautica Militare. Anche in questo caso è stato attivato un procedimento di sgombero. Ad annunciarlo ieri alla Camera è stato il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.