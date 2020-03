La Raggi si fa la targa per dei lavori (non finiti) di manutenzione

Targa commemorativa per la "Sindaca Virginia Raggi". Quale grande miracolo avrà mai compiuto il primo cittadino meno amato della Capitale? Ovviamente nessuno, ma la pentastellata ha voluto comunque celebrare se stessa per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della Galleria Giovanni XXIII.

Lavori durati 40 giorni e che hanno messo in ginocchio la viabilità nel quadrante Nord Ovest della Capitale. Si tratta della galleria collega il Foro Italico fino Pineta Sacchetti che, ora, ha un asfalto nuovo di zecca e pannelli fotoriflettenti e repellenti verso il percolato e le vernici dei graffitari. La targa in questione, a dir la verità, fu messa nel 2004 quando l'allora sindaco Walter Veltroni inaugurò l'opera, ma evitando accuratamente che comparisse il suo nome. Ora, invece, la Raggi ha voluto che ci fosse il suo. Una vera beffa per i romani, dato che se da un lato è vero che ieri sono terminati i lavori dall'altro lato è altrettanto vero che sono incompleti. Questa estate, infatti, dopo gli Europei si procederà a fare la manutenzione della "canna Sud", quella che da Pineta Sacchetti va verso la Farnesina. I lavori svolti finora sono costati 4,8 milioni di euro, hanno riguardato quasi 3 km di strada, sono iniziati il 20 gennaio e sarebbero dovuti durare 75 giorni, ma le proteste dei residenti hanno fatto accelerare i tempi.