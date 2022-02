Rapinatori di 13 e 17 anni "incastrati" dallo smartphone

Improvvisarsi rapinatori a soli 13 e 17 anni per il furto di un cellulare. È quanto accaduto sabato sera a Roma, dove una coppia di adolescenti è stata rapinata mentre passeggiava. I due giovani ladruncoli sono stati localizzati con lo smartphone dopo aver tentato invano la fuga. Per il 13enne è scatta una segnalazione al Tribunale dei Minori; il complice ha restituito la refurtiva e ammesso le sue colpe.

La rapina

Stando a quanto riporta l'edizione cartacea del quotidiano Il Tempo, la rapina si è consumata in via Valnerina, nel quartiere africano della Capitale. La coppia di fidanzatini - entrambi 17enni - è stata avvicinata dai due giovani rapinatori mentre passeggiava. Nello specifico il 13enne e il complice avrebbero dapprima aggredito la ragazza, afferrandola per la gola, e poi il fidanzato derubando entrambi dello smartphone. Dopodiché si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

La cattura