Reagisce alla rapina, il ladro gli spara

Armato di pistola, è entrato in un'agenzia immobiliare col volto coperto per compiere una rapina e fuggire rapidamente, ma non tutto è andato secondo i suoi piani: il malvivente protagonista della vicenda, infatti, ha dovuto fare i conti con la reazione di uno dei dipendenti, e durante la colluttazione ha fatto fuoco ferendo di striscio il rivale. Una volta saltato il colpo programmato, col dipendente finito a terra a causa di una ferita alla gamba, il rapinatore ha quindi raggiunto il complice che lo attendeva fuori dall'edificio in sella ad uno scooter.

Ad indagare per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e ricercare i responsabili sono ora i carabinieri della compagnia Cassia. L'episodio si è verificato in via Casal di Selce (Malagrotta) durante la mattinata di ieri, venerdì 2 luglio, intorno alle 10. I rumori del traffico, tra tir ed auto in transito nelle vicinanze della zona, non ha consentito agli altri commercianti di comprendere cosa stesse accadendo nè di distinguere chiaramente lo sparo che proveniva da "Piramide Immobiliare". "Ho pensato allo scoppio di una gomma" , racconta infatti una negoziante ai microfoni de "Il Messaggero". Solo quando la vittima, il 51enne Francesco Lanza, è uscito dallo studio con la gamba sanguinante, è stato chiaro cosa fosse accaduto qualche istante prima. In compagnia dell'uomo c'era anche una collega, rimasta illesa ma in forte stato di choc. "Mi ha chiesto di aiutarlo, che gli avevano appena sparato. Mi sono precipitato in mezzo alla strada e ho fermato la prima macchina dei carabinieri che ho visto passare" , dichiara il titolare della pizzeria accanto alla Piramide Immobiliare, il primo a soccorrere Lanza.