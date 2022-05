Chiudono la strada per togliere le luci di Natale (a fine maggio): traffico in tilt

Le temperature fanno pensare di essere già in piena estate e per gli italiani piumini, cappotti e cappelli di lana sono ormai un ricordo dell'inverno passato. Ma a Roma, il Natale è tornato al centro dell'attenzione. A partire dalla mattinata di ieri, infatti, via Merulana è rimasta chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia. Il motivo? La rimozione delle luminarie natalizie a " rischio caduta" .

Per questo, alle 7.30 di ieri mattina, la polizia municipale è intervenuta con diverse pattuglie, per bloccare il transito nella strada da piazza Santa Maria Maggiore a Via Labicana. I lavori sono continuati per tutta la giornata di ieri, causando parecchi disagi. La chiusura, infatti, ha mandato in tilt il traffico, che si è intensificato nelle zone vicine a via Merulana. In tutto il quadrante sono stati lamentati disagi, dall'aumento del traffico, alle difficoltà nella viabilità, fino al nervosismo dei cittadini che si sono ritrovati bloccati in strada e sono arrivati in ritardo al lavoro o agli appuntamenti della giornata. Oltre a bloccare il transito dei privati, rimasti imbottigliati nel traffico con la propria auto, i lavori hanno provocato il rallentamento anche dei mezzi di trasporto pubblici di superficie, tanto che Atac ha dovuto provvedere a deviare il percorso di alcune linee.

" Siamo a fine maggio e si ricordano solo ora di rimuovere le luminarie che cadono a pezzi? - ha commentato una residente della zona al Messaggero- Per tutta la giornata le consolari sono rimaste congestionate dal traffico, abbiamo passato un lunedì da incubo. Scene di panico con clacson e gente alterata a causa dei tanti disagi alla viabilità. Lavori che potevano essere fatti di domenica e invece si attende lunedì quando tutti tornano al lavoro ". Per spiegare il motivo del ritardo nella rimozione delle luminarie è intervenuto il Municipio I: "Gli esercenti della strada avevano incaricato una ditta per l'allestimento e lo smontaggio di questi dispositivi per l'illuminazione natalizia" , ha spiegato l'assessore ai rapporti con i cittadini Stefano Marin, come riporta RomaToday. Un accordo, quindi, tra privati. Ma, ha chiarito la presidente del Municipio, Lorenza Bonaccorsi, l'accordo non è stato rispettato e le luminarie "si sono deteriorate". Da qui, l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco.