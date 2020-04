Roma, incendio in cucina: 58enne muore carbonizzato

Questa mattina a Roma, alle prime luci dell'alba, è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento sito nel quartiere Don Bosco. Da quanto emerso, all’interno dell’abitazione i vigili del fuoco di Tuscolano avrebbero trovato un corpo carbonizzato, probabilmente appartenenete al proprietario della casa. Sono comunque ancora da chiarire le cause del rogo. A questo punto serviranno ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine. Per il momento nessuna pista è stata esclusa.

Uomo carbonizzato in casa a Roma

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate questa mattina, all’alba di domenica 5 aprile, al quinto piano di una palazzina in via Lucio Mummio al civico 21, parallela di via Papiria e a poca distanza da via Calpurnio Fiamma, a Roma. Dai primi riscontri e accertamenti il rogo si sarebbe sviluppato all’interno della cucina dell’abitazione. Subito sul posto sono giunti i vigili del fuoco, alcune volanti della polizia, gli agenti del Commissariato di Tuscolano e gli operai del gruppo Italgas. All’interno dell’appartamento i pompieri hanno ritrovato il corpo carbonizzato di un uomo di 58 anni, sembra si tratti del proprietario dell’abitazione. Da quanto al momento appurato, la vittima viveva pare vivesse da sola. L'uomo non avrebbe fatto in tempo a mettersi in salvo, nè a chiamare i soccorsi, che sono infatti stati allertati dai vicini di casa e dai residenti delle palazzine vicine alla sua.

Tutte le ipotesi sono al vaglio

Sarà compito degli agenti della polizia di Stato avviare le indagini e fare i rilevamenti necessari per capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Al momento nessuna ipotesi viene comunque scartata, si seguono tutte le piste. Tutte le cause possibili sono al vaglio degli investigatori. Sono stati i residenti delle case vicine a chiamare i soccorsi e i vigili del fuoco. Molte le persone che si sono riversate in strada in attesa dei soccorritori. Alcune persone anziane avrebbero avuto difficoltà a uscire dai propri appartamenti. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato dall'inalazione del fumo.

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 6,40 per spegnere il rogo e sono riusciti a domare le fiamme solo dopo molto tempo. Alle 10.30 i pompieri erano ancora sul luogo dell’incendio, intenti a mettere in sicurezza l’intera area e la palazzina interessata dalle fiamme. Una tragedia, quella romana di oggi, avvenuta in una Domenica delle Palme già provata a causa dell'emergenza coronavirus che l'Italia, e tutto il resto del mondo, stanno vivendo ormai da mesi.

