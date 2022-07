Incubo incendi a Roma: 180 interventi al giorno dei vigili del fuoco

Molto spesso in estate si segnalano incendi che distruggono vaste aree boschive del nostro Paese. Il problema delle fiamme che divorano tutto quello che incontrano riguarda anche Roma. Nella Capitale i vigili del fuoco hanno eseguito 5.400 interventi. E questo solo nell'ultimo mese. In pratica 180 interventi al giorno. Dati allarmanti che indicano come la Città Eterna viva in una sorta di allarme continuo.

La sala operativa del 112 di Roma, spiega Repubblica, riceve in media 8mila richieste di soccorso al giorno. In quest'ultimo periodo, invece, i numeri sono drammaticamente cresciuti: sono 12mila le segnalazioni ogni 24 ore. Una situazione davvero preoccupante. Per di più va sottolineato che si è raggiunto il picco di 28mila segnalazioni in una sola giornata. Un record registrato lo scorso 9 luglio quando si è verificato il maxi-incendio nel parco di Centocelle. Le fiamme non solo avevano distrutto 18 demolitori ma avevano provocato una immensa nube di fumo nero visibile da quasi ogni punto di Roma. Il fuoco, alimentato dal vento, era riuscito a superare via Palmiro Togliatti, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni.

Solo ieri mattina in alcune stanze al primo piano di un palazzo occupato in via Emilio Spalla, a Tor Carbone, un rogo ha creato non pochi problemi. Le fiamme hanno raggiunto il piano superiore dell’edificio. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo danni materiali. Circa 150 occupanti, tra italiani e immigrati, sono stati fatti evacuare. Non si sa cosa possa aver provocato il rogo. Non si esclude un corto circuito ma di certezze, al momento, non ve ne sono.

Una mattinata di fuoco, ma non è andata meglio nel pomeriggio. Intorno all’ora di pranzo un rogo ha distrutto parte dell’area verde sull'Ardeatina. Le fiamme, partite dalle sterpaglie situate in via di Porta Medaglia, si sono poi propagate al resto della vegetazione. Il lavoro dei pompieri, intervenuti sul posto con 4 squadre, ha permesso di evitare il peggio.

Altre sterpaglie hanno preso fuoco a Castel Romano, non lontano dal parco divertimenti di Cinecittà World. Le fiamme sono divampate intorno alle 16. Sul posto sono intervenute due squadre di pompieri che, anche grazie al supporto aereo, sono riuscite a domare il rogo: l'incendio rischiava di coinvolgere alcuni capannoni industriali presenti nella zona. Le fiamme, però, hanno provocato disagi: a causa dell’intesa coltre di fumo il traffico automobilistico ha subito rallentamenti per diverso tempo in tutta la zona.

Questi sono solo gli ultimi esempi in ordine di tempo che testimoniano la situazione particolarmente difficile che affligge Roma. Un incubo da cui i cittadini vogliono uscire al più presto.