Maxi incendio a Centocelle: “Finestre chiuse e usate la mascherina”

Ancora un incendio è divampato nella Capitale, questa volta nel quartiere Centocelle. Su Twitter Mauro Caliste, presidente del V Municipio di Roma, ha informato i cittadini: “È in corso un incendio tra via Casilina e viale Palmiro Togliatti, dentro l'area degli autodemolitori ed ai confini del Parco archeologico di Centocelle. Sono sul posto i Vigili del Fuoco, Protezione civile e Forze dell'ordine. La circolazione è interdetta su viale Palmiro Togliatti. Utilizzate la mascherina e chiudete le finestre. Non avvicinatevi. Stiamo monitorando la situazione. Vi aggiorneremo".

Una nube di fumo nero

Una densa e altissima nube di fumo nero, che è visibile anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo dove in serata è in programma il concerto dei Maneskin, Cinecittà e il quartiere Appio, sta interessando tutta l'area dell'incendio e, sospinta dal vento, minaccia alcuni palazzi. Le fiamme hanno interessato un centro di autodemolizione e alcune zone di vegetazione intorno, tra cui anche un'area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle. Non risultano al momento altre strutture né persone coinvolte. Sul posto impegnate quattro squadre dei Vigili del Fuoco. Intanto è stato chiuso il tratto di via Palmiro Togliatti tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell'ordine per la gestione del traffico veicolare. In serata l'Arpa Lazio fa sapere che "sono stati posizionati due campionatori, uno nell'Aeroporto militare Francesco Baracca, l'altro nella nostra sede di via Saredo, a poche centinaia di metri da dove è avvenuto il maxi incendio di Centocelle, per verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria. Contiamo di dare i primi risultati entro la giornata di lunedì".

Paura tra i residenti

In base a quanto hanno reso noto i vigili del fuoco, il rogo è partito intorno alle 16.50 di oggi, sabato 9 luglio, all'altezza di via Casilina. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Gravi sono i disagi legati alla nube di fumo scaturita dall'incendio, con le fiamme che avrebbero interessato anche una zona abbandonata che si trova a ridosso del parco di Centocelle. Molti residenti della zona hanno raccontato sui social di aver sentito diverse, forti esplosioni. Sono molte le persone che sono scese in strada perché spaventate dal denso fumo nero che in pochi minuti ha avvolto i palazzi, oltre che dalle esplosioni che si sono udite in zona, dovute molto probabilmente alle fiamme che hanno raggiunto le vetture parcheggiate. Visibilità ridotta e aria irrespirabile stanno creando difficoltà anche ai soccorritori. Sembra che l'incendio sia partito da alcune sterpaglie all'interno del parco e che le fiamme, a causa del forte vento, si siano propagate molto velocemente. Nel primo pomeriggio, un altro rogo era divampato in via del Foro Italico, all'altezza dell'ex Campo Nomadi.

Dietro c'è la mano dell'uomo?

"A Roma sta emergendo una mano dolosa dietro agli incendi di questi giorni - scrive su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria nazionale del Pd - Facciamo appello agli inquirenti affinché sia fatta piena chiarezza sulla natura su queste vicende: la capitale d'Italia non può essere ostaggio di nessuno". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su facebook scrive che "gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani" . E aggiunge: "Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell'unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma. Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa".

