Romeno tenta di rapire un bambino fuori dall'asilo. Ma la madre reagisce così

Attimi di paura quelli vissuti da una mamma e dal suo bambino che era appena uscito da una struttura scolastica romana. Un uomo ha tentato di rapire il piccolo di 4 anni a Roma, davanti a una scuola materna dell’Eur. Secondo quanto reso noto dai carabinieri della compagnia Eur, intervenuti dopo essere stati chiamati dai tanti testimoni presenti, il fatto è avvenuto nella mattinata dello scorso lunedì, 6 giugno, fuori da un asilo della Capitale, nella zona di viale dell'Umanesimo. In quel momento erano molti i genitori presenti, ma l’unica che si è resa conto di cosa stava accadendo è stata la mamma del bimbo, che ha lottato per proteggere il figlio e ha urlato dando l’allarme. A quel punto sono intervenuti in suo soccorso gli altri padri e madri che si trovavano fuori dall’istituto Maisonnette.

Ha cercato di strappare il bambino alla madre

Da quanto emerso, lo sconosciuto avrebbe aspettato che il piccolo uscisse dalla scuola per tentare di rapirlo strappandolo dalle braccia della sua mamma. I due erano infatti usciti dalla struttura scolastica mano nella mano. Improvvisamente un uomo si sarebbe parato davanti a loro, puntandoli e pronunciando qualche parola poco comprensibile: "È mio figlio quello, dammelo" , avrebbe detto. Secondo i riscontri questa frase non corrisponderebbe a verità. Dopo aver pronunciato quelle parole l’uomo, che poi è stato identificato, è passato ai fatti e ha strattonato più volte il bambino cercando di portarlo via con sé e strappandolo alle mani della mamma.

Chi è il rapitore

L’uomo in questione sarebbe un 40enne di origini romene senza fissa dimora. Al tentativo di rapimento del figlio, la donna ha reagito urlando e difendendo la sua prole con tutta se stessa, anche facendo scudo al bimbo con il suo corpo. Infine la donna è riuscita a liberarsi dalla stretta dell’uomo e a trascinare via il pargolo. Le sue grida hanno fortunatamente attirato l’attenzione di altri genitori che sono subito accorsi in suo aiuto riuscendo a mettere in fuga il rapitore. I militari sono riusciti a individuare il malvivente nei pressi di viale dell’Umanesimo, a poca distanza dal luogo del tentato rapimento. Il 40enne è stato arrestato e portato in caserma, e dovrà adesso rispondere dell’accusa di tentato sequestro di persona aggravato. La sua posizione è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria con la procura che ha ricevuto una informativa in merito al fatto.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?