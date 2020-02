Spaccio di droga da Tor Bella Monaca a Corviale: 11 arresti

Droga a fiumi nella città di Roma. E le forze dell’ordine ne hanno sequestrata un bel po’ nel weekend appena trascorso. Finiti in manette undici criminali sorpresi a spacciare o trovati in possesso di dosi pronte alla vendita. Cocaina ed eroina, ma anche marijuana, metadone e chetamina venivano smistate in strada. Numerosi gli arresti e i sequestri effettuati dagli agenti della questura di Roma.

A Tor Bella Monaca, nel corso di un controllo effettuato per verificare la presenza in casa di un 28enne agli arresti domiciliari, i poliziotti del commissariato Casilino hanno rinvenuto dell’eroina, 32mila euro in contanti, una macchina conta soldi e tutto il materiale per il confezionamento. Di nuovo in manette è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A Corviale gli uomini in borghese del commissariato San Paolo hanno controllato un uomo di 52 anni già noto ai poliziotti per la sua attività di spacciatore. Trovato con alcune dosi di cocaina. È stato accompagnato alla sua abitazione dove, grazie al fiuto dei cani antidroga della questura gli agenti hanno sequestrato in camera da letto, in un vano nascosto posizionato sul fianco del comò, accessibile grazie a un meccanismo a molla, circa 57 grammi di coca. E un bilancino di precisione. Per il 52enne sono scattate le manette e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Un giovane romano, residente a Sacrofano ma di fatto domiciliato a Casal Bruciato, è stato invece arrestato dagli agenti della polizia di Stato del reparto volanti durante un controllo. Insospettiti dal suo nervosismo, alla richiesta dei poliziotti se detenesse droga o altro, il 29enne ha spontaneamente consegnato la sostanza stupefacente. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 19 grammi di marijuana, alcuni grammi di chetamina, 2 bilancini di precisione e 610 euro in contanti.

Sempre gli agenti del reparto volanti hanno arrestato per detenzione di stupefacente un uomo di 67 anni. Durante un controllo è stato trovato con 100 grammi di cocaina. Infine va registrata l’operazione avvenuta in piazza Marconi nei pressi di un noto locale dove era in corso un evento. Gli investigatori hanno notato alcuni giovani che si avvicinavano in momenti diversi a un giovane con il quale si scambiavano qualcosa.

Fermato per accertamenti, un ragazzo di Tivoli e residente a Palombara Sabina, è stato trovato con 6 involucri di cocaina e con circa 560 euro in contanti. Nella sua abitazione, dentro una custodia porta dvd, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane trasparente chiuso con filo di ferro con guaina in plastica con all’interno circa sei grammi della stessa sostanza. Convalidato l’arresto, al 19enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.