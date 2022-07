Violenza sulla figlia minorenne della compagna: denunciato un romeno

Ha violentato la figlia 15enne della compagna e ha ammesso ogni addebito, raccontando nei dettagli agli agenti di polizia le violenze inflitte all’adolescente. Per questo è stato denunciato a Roma un 40enne romeno.

Violenze sulla figliastra minorenne

La ragazza vittima degli abusi, come racconta Repubblica, ha 15 anni ed è la figlia dell’attuale compagna del 40enne denunciato. È stata proprio la madre a denunciare l’uomo e a far intervenire la polizia. La donna da qualche tempo vedeva che la figlia non era la solita, che aveva qualcosa di strano. Sempre triste, svogliata. Così l’altra sera la donna è andata nella stanza della ragazza e ha provato a parlarle, a farsi raccontare cosa non andasse. Mai si sarebbe aspettato il racconto choc della giovane. La donna, sconvolta, ha immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti intervenuti hanno trovato in casa anche il 40enne ma non lo hanno colto sul fatto. Nella stanza dove si sarebbe consumata la violenza sarebbero però state raccolte tracce importanti che confermerebbero il racconto della giovane. L’uomo ha comunque ammesso di aver usato violenza sulla 15enne. Il 40enne romeno è stato denunciato e ora si è allontanato dalla casa della presunta violenza.

Il sospetto che le violenze vadano avanti da anni

La ragazza, parlando con la madre, le ha detto che il patrigno avrebbe usato violenza su di lei solo in un momento specifico, qualche settimana prima. Ma il pool investigativo incaricato dalla procura di indagare e specializzato proprio in questo genere di reati, vuole andare a fondo alla vicenda e comprendere se le violenze nei confronti della 15enne vadano avanti da tempo. Un po’ come accaduto in un recente caso sempre a Roma dove una ragazzina di 8 anni è stata violentata per anni dal compagno della madre.