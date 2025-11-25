La Russa: "Con la giunta di centrodestra il vecchio Meazza potrà restare in piedi"

"Sono convinto che se in futuro ci sarà, come auspico, una Giunta di centrodestra, questa saprà parlare con le società, offrendo alternative per le cubature previste al posto del vecchio stadio in altre parti del territorio milanese. E scommetto che, finito il nuovo stadio, con l'accordo delle società, resterà in piedi anche il vecchio glorioso San Siro". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo dal palco dell'evento "Italia Direzione Nord". "Ho sempre sostenuto che è giusto che le squadre abbiano un nuovo stadio, fa parte dell'evoluzione, fa parte del calcio europeo - ha chiarito - E dunque sono felice che si parli di costruirne uno nuovo, speriamo che avvenga nei tempi previsti, mi pare tra cinque anni". Aggiungendo poi: "Non so se ci sarò ancora tra cinque anni, se per caso non ci fossi vi affido una considerazione: avremo un nuovo stadio? Sono felice, ma avremo anche il vecchio per far giocare le squadre fino a che non sarà pronto il nuovo. A quel punto ci troveremo con due stadi.

Secondo il piano bisognerà abbattere quello vecchio per favorire la legittima volontà di costruire altro che con lo stadio c'entra fino a un certo punto, ma che costituisce la contropartita data alle società affinché il costo del nuovo stadio non sia a carico dei cittadini. Ma siamo sicuri che le squadre non cambieranno idea e non terranno i due stadi? Scommetto che con l'accordo delle società, resterà in piedi anche il vecchio intramontabile, glorioso San Siro, che tutti ci invidiano".