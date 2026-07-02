"Ipotesi Di Pietro? Un galantuomo"

"È un galantuomo, un po' mi fa piacere" che si parli dell'ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro come candidato sindaco. Beppe Sala commenta la suggestione lanciata al centrodestra dalla senatrice FdI Daniela Santanchè. "Politicamente faccio fatica a giudicare perchè è da un po' che non se ne occupa - premette - però ritengo Di Pietro, con cui ho un rapporto non costante, ma ce l'ho, un galantuomo. Dopodichè, lo scenario è ancora poco chiaro". E il quadro per Sala rimarrà confuso "finchè non si capirà il processo di definizione del candidati". La riflessione che rivolge al centrosinistra è che "dobbiamo capire se il punto è fare le primarie a meno che non si trovi un candidato che mette d'accordo tutti oppure il contrario, cioè cercare un nome comune e se non si riesce si fanno le primarie, non è una differenza sottile ma sostanziale. Credo che i partiti debbano partire da questo ragionamento". A qualche ora di distanza (ma assicurano che è un caso) il centrosinistra milanese (Pd, Azione, Avs, Italia Viva, La Civica) con una nota coingiunta assicura che "la coalizione è in costante dialogo reciproco, L'obiettivo condiviso è tenere insieme e allo stesso tempo lavorare per allargare la coalizione a nuove energie civiche e politiche che si rispecchiano in valori comuni" e sta "lavorando già ora su come coinvolgere nel percorso valoriale anche autorevoli figure della città. Da settembre i partiti definiranno insieme metodo e regole per il percorso comune". Fino ad allora "il lavoro prosegue con serietà e nel merito, perché Milano ha bisogno di una proposta di governo solida e credibile". E sappiamo che "tutta la vivacità che si sta registrando", il toto nomi che si allunga a sinistra, "dia come orizzonte comune naturale lo stare nella nostra coalizione larga e alle regole che ci daremo". Nel centrodestra, anche ieri il leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciate le primarie.

E l'economista Carlo Cottarelli, corteggiato da Fi e Azione, precisa "che non è un lavoro facile e nessuno mi ha fatto una proposta ufficiale. Ho detto solo che ci penserei, che non vuol dire che accetterei. Mi sembra una cosa complicata".