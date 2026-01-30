Un Salone "inesplorato" tra design e collezioni

"Sono molto contento che ci sia sempre più apertura ai giovani perché ce n'è bisogno e non è demagogia, e sempre più attenzione agli espositori e ai visitatori internazionali, perché è un po' questa la cifra della città" commenta il sindaco Beppe Sala. "Un Salone che, ancora una volta, dimostra di essere in grado di rimanere al passo dei tempi e a quelle che sono le evoluzioni del mercato. Un appuntamento eccezionale" sostiene il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il Salone del Mobile, in arrivo dal 21 al 26 aprile alla Fiera di Rho, registra il sold out degli spazi anche per la prossima edizione, e si rinnova guardando a segmenti di mercato inesplorati, dal mondo Contract a quello del design da collezione. Sono queste le due principali novità della 64sima edizione cui parteciperanno oltre 1.900 espositori, il 36,6% dall'estero, 227 brand tra debutti e ritorni, su oltre 169mila metri quadrati di superficie espositiva. "Nonostante una situazione di grande incertezza a livello internazionale, gli operatori da tutto il mondo arrivano al Salone - sottolinea la presidente Maria Porro -. Un numero su tutti: le aziende che partecipano esportano circa il 68% della loro produzione". Dal punto di vista economico dalla filiera del legnoarredo arrivano segnali non di ripresa strutturale ma di tenuta che comunque "sono incoraggianti" per il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin. Il settore chiude il 2025 con un fatturato alla produzione di 52,2 miliardi di euro, registrando una crescita dell'1,3% sul 2024. A contribuire a un risultato parzialmente inaspettato, l'andamento del mercato interno che cresce dell'1,8%, raggiungendo i 32,9 miliardi di euro.

Quest'anno vanno in scena le biennali della Cucina con Ftk - Technology For the Kitchen e il Salone internazionale del Bagno. A completare il quadro i giovani talenti del SaloneSatellite con 700 designer under 35 e 23 scuole e università internazionali.

Questo "il classico" menù, poi ci sono novità che le vulcaniche menti degli organizzatori hanno immaginato per "intercettare linee di sviluppo che creino delle traiettorie durevoli" per dirla con le parole di Porro. In un mondo così complesso e in evoluzione, con la tecnologia che si allarga in modo prepotente in tutti i settori, la Fiera craea nuovi spazi per aprirsi ulteriormente ai mercati. Ecco quindi Salone Contract, che debutterà nel 2027: tradotto la fornitura, su commissione di arredi completi e personalizzati per un determinata location, pubblica o privata. Nei padiglioni, il cui masterplan sarà disegnato da Rem Koolhaas e David Gianotten (OMA) si snoderà un percorso tematico tra gli espositori che offrirà una lettura trasversale dell'offerta contract e delle sue traiettorie evolutive. Si presenterà come un'esposizione strutturata, con aziende selezionate per qualità progettuale, capacità industriale e affidabilità operativa, e una serie di incontri di business.

Al debutto, già questa edizione, "Salone Raritas.

Curated icons, unique objects, and outsider pieces": 25 espositori daranno vita a una nuova piattaforma, un ponte tra produzione speciale e mercato del progetto, con la curatela di Annalisa Rosso, e l'exhibition design di Formafantasma.