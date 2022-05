S.Project, l'innovazione del progetto d'interni

Un “rilevatore di tendenze” e di linee di ricerca di uno scenario contemporaneo del lifestyle: S.Proiect si propone così al Salone del Mobile.Milano che si tiene in Fiera Milano dal 7 al 12 giugno, seconda edizione con 90 espositori nei padiglioni 13 e 15 che è già diventato un punto di riferimento a livello internazionale per le soluzioni e le visioni del progetto d’interni. Uno spazio, a proposito di visioni, che ospita anche la grande installazione no-brand “Design with Nature”, immaginata e curata dall’architetto Mario Cucinella per celebrare i 60 anni del Salone del Mobile.Milano e l’impegno di tutto il settore, verso la sostenibilità ambientale.

S.Project mette in scena l’ibridazione dei contesti e il passaggio dal progetto del pezzo singolo a quello dell’ambiente. Interni dunque di altissimo livello con l’idea di costruire uno “spazio nido” coordinato capace di accogliere e confortare chi lo vive è la raison d'être di questo salone dalle grandissime potenzialità in cui le aziende mostrano anche l’impegno verso una produzione sostenibile e carbon neutral che si lega al valore estetico di progetti e prodotti.

L’estetica indoor si riverserà senza soluzione di continuità nell’estetica outdoor: gli ambienti da esterno, abbatteranno i confini tra “in e out” e influenzeranno con le loro forme, colori e materiali la produzione per interni. Cucine e bagni rifletteranno su concetti innovativi per rinnovare il comportamento e la ritualità di questi spazi wellness in un’ottica più responsabile ma anche più sociale. Importante e innovativa la proposta di materiali e rivestimenti: superfici nanotecnologiche e agglomerati di ultima generazione si affiancano ai materiali tradizionali come marmo e legno, che cercheranno un rinnovato appeal nella ricchezza delle finiture e dei trattamenti. E tornano le sapienti tecniche artigianali, il recupero di vecchie cave e di essenze lignee dimenticate, ricerche nel mondo del rivestimento ceramico, dei laminati e dei nobilitati. Superfici scenografiche, insomma., che siano in grado di stupire.

Le carte da parati evolveranno da uno stile digitale a disegni più “tattili” con particolare attenzione alle texture e ai tessuti con trame dense e ruvide ma anche lana, viscosa, seta, cotone, lino, fibre naturali e hi-tech a solleticare la pelle e infondere benessere. E richiami dei colori della terra: oltre ai design botanici, luminosi e delicati, si vedranno elementi minimal di foliage verde e sul loro legame con elementi architettonici e industrial. La luce degli ambienti sarà sempre più tecnologica ed emozionale con la proposta di prodotti innovativi capaci di aprire nuovi scenari nel campo dell’illuminazione. L'aspetto naturale caratterizzerà il mobile mentre il complemento d’arredo è pensato per manifestare gusto e cultura in contemporanea con il progetto d’interni.

S.Project si propone al Salone come piattaforma business to business capace di rafforzare l’alleanza tra retail, progettisti e aziende, offrendo un’esperienza completa e un ambiente più efficace per il networking. Il luogo ideale per presentare ai professionisti del settore e ai buyer nazionali e internazionali un’eccellenza manifatturiera, nuovi concept e soluzioni innovative per la progettazione degli spazi.