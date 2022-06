Anguria, il fresco frutto che fa bene alla salute e alla bellezza

Fresca, dissetante, deliziosa e ricca di sostanze nutritive: non a caso l'anguria è la regina dell'estate.

Il cocomero, altro nome di questa prelibatezza, è il frutto di una pianta erbacea della famiglia delle cucurbitacee che arriva a maturazione nei mesi di luglio e agosto. Coltivato in tutto il mondo, il vegetale è originario dell'Africa tropicale e si ritiene che fosse conosciuto già nell'Egitto di 5.000 anni fa.

Il nome anguria deriva dal greco tardo angourion, al plurale angouria, termine che però faceva riferimento al cetriolo. In inglese è watermelon, traduzione letterale di melone d'acqua, altra denominazione del medesimo frutto.

Le tante virtù dell'anguria

Mangiare cocomero vuol dire fare il pieno di minerali e vitamine. La sua polpa contiene soprattutto potassio, il principale minerale delle nostre cellule che partecipa alla contrazione muscolare e aiuta a mantenere la pressione nella norma. Non mancano inoltre il magnesio e il fosforo.

Il frutto apporta all'organismo di chi lo consuma la vitamina A, fondamentale per la vista e utile per lo sviluppo di denti e ossa, e la vitamina C, che innalza le difese immunitarie. Entrambe le vitamine sono preziose alleate per prevenire i tumori. Insieme ai pomodori, l'anguria è uno dei frutti a più alto contenuto di licopene, elemento benefico per l'apparato cardiovascolare e le ossa.

I composti fenolici contenuti nell'alimento hanno caratteristiche antinfiammatorie e anti ossidanti, e il betacarotene contrasta l'invecchiamento della pelle. Per gli ipertesi è l'ideale consumare il melone d'acqua perché povero di sodio e ricco di potassio e citrullina, un aminoacido che apporta anche effetti positivi a chi soffre di disfunzione erettile.

Il cocomero è inoltre un cibo idratante, diuretico, dissetante, disintossicante e poco calorico. Proprio la sua composizione, per il 95,3% formato da acqua, lo rende particolarmente adatto a contrastare il senso di spossatezza che spesso assale nella stagione più calda dell'anno. Con una fetta d'anguria, il colpo di calore è scongiurato. E anche il sonno ne trae vantaggio poiché cibarsi della dolce polpa rossastra stimola la produzione di serotonina.

Per quanto concerne la ripartizione energetica, il cocomero è composto per l'86% da carboidrati, per il 10% da proteine e per la restante parte da fibre e lipidi.

Per essere belli ci vuole l'anguria

L'anguria è inoltre un ottimo aiuto in fatto di bellezza. Apporta infatti benefici non solo consumandola a tavola, ma anche usandola come cosmetico naturale: le maschere per il viso e per i capelli sono perfette per rivitalizzare la pelle e la chioma. Grazie all'apporto nutritivo della sua dolce polpa, la pelle diventa più idratata, elastica e luminosa. Con un'applicazione a base di anguria i capelli risulteranno meno secchi e sfribrati. Oltre alle maschere fai da te, sono diversi i prodotti a base del dissetante frutto estivo presenti sul mercato.

Tante ricette per piatti sani e gustosi

In cucina l'anguria è parecchio versatile e ci si può sbizzarrire con la fantasia: può essere trasformata in sorbetti e frullati e aggiunta a cubetti alla macedonia.

Si possono realizzare dolci appetitosi come il famoso gelo di mellone siciliano o torte fresche se ad esempio viene mischiata allo yogurt. Ma l'anguria non fa rima solo con dessert. La sua polpa conferisce una nota rinfrescante e particolare alle insalate, al riso, alle carni e al pesce. Celebre è poi il connubio tra anguria e feta greca.

Insomma, l'anguria è un alimento versatile e gustoso, alleato di salute e bellezza.