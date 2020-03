In arrivo 4mila ventilatori per la terapia intensiva

Si è conclusa la prima gara indetta dal Consip, per la fornitura di " dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva" , necessari per affrontare l'emergenza coronavirus. La prima " procedura negoziata d'urgenza per le attività di procurement connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 " è stata realizzata insieme alla protezione civile ed è stata aggiudicata in 5 giorni, per consentire di dotare le terapie intensive di nuovi posti letto e materiali. La gara permette di dotare le terapie intensie di 5mila posti letto in più e di 3.918 ventilatori polmonari, fondamentali per il trattamento della malattia, aggiudicati tra il primo e il secondo lotto. Si tratta, in particolare, di 2.264 ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva - aria compressa e 1.654 ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva- turbina. Le consegne dei macchinari saranno effettuate in 4 diverse fasi temporali: entro 3 giorni, tra i 4 e i 7, tra gli 8 e i 15 e tra i 16 e i 45. Tempi che verranno calcolati dal momento dell'ordine. I primi 119 ventilatori arriveranno tra 3 giorni, altri 200 nel secondo scaglione, mentre successivamente ne verranno consegnati 886 e 2.713.

Alla procedura indetta da Consip hanno partecipato 35 aziende, che hanno effettuato complessivamente 67 offerte, per offrire sconti rilevanti: per esempio, lo sconto medio dei ventilatori polmonari ad alta complessità è stato del 23% in meno, mentre quello per i ventilatori destinati alla terapia sub-intensiva è stato del -16%. Per ogni lotto (sono 7 in totale) verrà stipulato un accordo con i fornitori, che verranno coordinati da Consip, in base ai fabbisogni dei vari ospedali, definiti dalla protezione civile. Il primo a fornire attrezzature sarà il fornitore primo in classifica, che continuerà fino all'esaurimento dei prodotti, poi " proseguendo con un meccanismo a cascata" si farà riferimento alle ditte successive in graduatoria.

"Appartenenza allo Stato, impegno e responsabilità hanno reso possibile questo primo grande risultato- ha commentato l'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa- Una complessa procedura progettata, pubblicata e aggiudicata in soli 4 giorni, per rendere immediatamente disponibili dispositivi per potenziare la terapia intensiva delle strutture sanitarie" .

Oltre ai ventilatori, con gli altri lotti, sono stati resi disponibili anche 6.793 monitor multiparametrici, 7.101 monitor multiparametrici da trasporto, 11.670 pompe infusionali per farmaci, 1.940 pompe peristaltiche per nutrizione enterale e 448.265 accessori per ventilatori polmonari.

Intanto, ieri sera, Consip ha pubblicato un altro bando per la fornitura di altre importanti macchinari e attrezzature sanitarie, per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Si tratta di mascherine, guanti, camici, tute e apparecchiature biomediche. Il bando, che si chiuderà domani, è suddiviso in 18 lotti, per oltre 258 milioni di euro.