Chi è fedele al partner corre meno rischi di ammalarsi di cancro

Nel giorno di San Valentino, c'è un motivo in più per rimanere fedeli al proprio lui od alla propria lei: coloro i quali hanno più partner sessuali corrono un rischio maggiore di ammalarsi di cancro.

La bizzarra notizia arriva da uno studio pubblicato sulla rivista medica inglese BMJ Sexual & Reproductive Healt. Dal monitoraggio su 5722 persone Over 50 che vivono in Inghilterra effettuato tra il 2012 ed il 2013 (2537 uomini e 3185 donne) si è visto come sia emersa un'associazione molto significativa tra il numero di partner sessuali avuti nel corso della vita ed il rischio di una diagnosi di cancro.

Un aumento esponenziale

Rispetto alle donne che non avevano avuto nessuna storia o soltanto una, quelle con 10 o più partner avevano il 91% in più di probabilità di avere una diagnosi di cancro ma non solo: le donne con una vita sessuale più attiva avevano anche il 64% in più di probabilità di soffrire di una condizione cronica limitante rispetto a quelle che affermavano di avere avuto una sola storia.

Tra gli uomini, invece, chi aveva avuto dai 2 ai 4 partner sessuali aveva una probabilità più alta del 57% mentre tra quelli con 10 o più fidanzate la percentuale saliva al 69%.

Lo studio

Come riporta Irma D'Aria di Repubblica.it, alle persone oggetto di studio è stato chiesto quanti partner sessuali avessero avuto potendo scegliere da nessuno a dieci o anche più. Ovviamente, è stato chiesto di valutare anche la propria salute e di segnalare qualsiasi condizione o malessere anche di vecchia data che incidesse in qualche modo sulle loro attività di routine. Naturalmente, sono state prese in considerazione anche altre informazioni come l’età, l’etnia, lo stato civile, il reddito familiare, lo stile di vita (fumo, consumo di alcol, attività fisica) e l’eventuale presenza di sintomi depressivi. L'età media dei partecipanti era di 64 anni e quasi tre su quattro erano sposati.

Gli uomini più "cacciatori"

Cosa ne emerso? Circa il 28,5% degli uomini e il 40% delle donne ha dichiarato di aver avuto nessuno o solo un partner sessuale fino ad oggi; il 29% degli uomini e il 35,5% delle donne afferma di averne avuto tra i 2 e i 4 mentre il 22% degli uomini ha dichiarato di aver avuto 10 o più storie contro meno dell'8% per quanto riguarda le donne.

Rischi legati alle malattie trasmesse sessualmente

In questo tipo di ricerche che si limitano ad osservare i dati, non è possibile stabilire con certezza un nesso di causa-effetto ma questi risultati confermano quelli di studi precedenti che hanno dimostrato come le infezioni a trasmissione sessuale siano strettamente implicate nello sviluppo di diversi tipi di cancro ed epatite. “Anche se non sappiamo con precisione quali tipi di tumore sono stati diagnosticati - spiegano gli autori dello studio – possiamo ipotizzare che il rischio elevato di cancro è dovuto alla maggiore probabilità di contrarre infezioni a trasmissione sessuale".

Alcol ed attività fisica

Per entrambi i sessi, ad avere un numero più elevato di partner sessuali erano soprattutto i più giovani, i single e chi era economicamente più agiato o, al contrario, in difficoltà. Non solo: tra le abitudini dei più "farfalloni" c’è anche fumo, maggior consumo di alcol ed intensa attività fisica.

La prevenzione

Se altre ricerche confermeranno l’esistenza di un nesso causa-effetto tra il numero di partner sessuali e le condizioni di salute, si potrebbero realizzare delle campagne di prevenzione e programmi di screening che prendano in considerazione anche la vita di coppia. Resta da capire meglio anche le differenze legate al genere e soprattutto il motivo per cui, solo nelle donne, una vita sessuale più intensa si associa a malattie croniche.