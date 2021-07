Le ciliegie e i loro benefici: ecco perché consumarle a tavola

In estate, la raccomandazione da seguire durante i pasti è sempre quella di non far mancare mai acqua e frutta nella tavola. Tra i frutti maggiormente consigliati vi sono le ciliegie. Buone da mangiare come se fossero un dolce, regalano uno sfizio al palato senza fare ingrassare contrariamente a quanto si pensi il più delle volte.

Consumate nella giusta quantità, sono addirittura delle alleate per perdere quei chili di troppo. Ma non solo, questi frutti proteggono la pelle e offrono tanti benefici all’organismo rivelandosi un toccasana sotto molteplici aspetti. Scopriamo in che modo.

Ciliegie, alleate della dieta

Strano a dirsi, visto il loro dolce sapore, le ciliegie hanno un basso contenuto calorico e proprio per questo motivo sono consigliate in un programma alimentare ideato per smaltire i chili di troppo. A tal fine, si consiglia di consumarne circa 25 al giorno. Se però non si mangia altra frutta, se ne possono consumare anche fino a 70 da dividere nel corso della giornata in più porzioni.

Le ciliegie contengono anche calcio, potassio e fosforo, elementi che contribuiscono a stimolare la diuresi. La loro polpa, a base di sorbitolo, favorisce gli effetti lassativi depurando l’intestino. A maggior ragione sono consigliate per chi soffre di stipsi. Proprio per il loro basso contenuto calorico, possono essere consumate anche dai diabetici. In questo caso, sarà però il diabetologo a stabilirne le quantità in base alla situazione.

Un frutto contro l’artrosi

Composte da circa l’85% di acqua, le ciliegie sono ricche di vitamine, soprattutto A e C, valide alleate per la fortificazione delle barriere immunitarie. Grazie all’ acido malico, stimolano l’attività del fegato e migliorano la funzionalità delle articolazioni. Questi frutti rossi contengono anche flavonoidi antinfiammatori capaci di tenere a bada le infiammazioni della articolazioni, contrastando quindi i sintomi dell’artrosi.

L’azione esercitata dai flavonoidi consente anche di placare il dolore dovuto agli esercizi fisici di una certa intensità e consentono di accelerare il recupero muscolare. Proprio per questo motivo si consiglia di mangiare una porzione di ciliegie sia prima che dopo lo svolgimento dell’allenamento. In questo modo si potrà recuperare la forza muscolare in tempi più veloci.

Un aiuto per il buonumore e per combattere l’insonnia

Si fa difficoltà a prendere sonno la notte? Ebbene, mangiare una piccola porzione di ciliegie poco prima di mettersi a letto aiuta a superare questo problema. Questo frutto infatti contiene una buona quantità di melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia, favorendo la possibilità di dormire meglio ed evitando anche i risvegli notturni. Le ciliegie garantiscono pure il buonumore: il loro consumo contribuisce ad aumentare i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore del benessere che contrasta ansia e depressione.

Tutti i benefici per l’organismo

Sono tanti gli effetti positivi di cui può beneficiare l’organismo attraverso il consumo delle ciliegie. Portarle a tavola vuol dire infatti combattere le disfunzioni renali, l’invecchiamento cellulare e addirittura l’. Ma non solo: le ciliegie aiutano a contrastare anche l’, il colesterolo cattivo e contribuiscono ad aumentare l’elasticità dei vasi sanguigni. Proprio per questi fattori sono assolutamente consigliate durante la

Contenendo anche caroteni, permettono di ottenere un’abbronzatura omogenea. Se si vuole dare nutrimento al viso, è possibile pestarle creando una maschera fai da te. Gli effetti saranno visibili immediatamente.