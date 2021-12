Covid, vaccino e infezione acquisita proteggono dalle varianti

Una combinazione di vaccinazione e di infezione acquisita naturalmente sembrerebbe aumentare la produzione anticorpale contro il Covid. Questo è quanto hanno concluso gli scienziati dell'Università della California - Los Angeles Scienze della Salute al termine di uno studio pubblicato sulla rivista "mBio". I risultati, dunque, confermano l'ipotesi che i vaccini siano efficaci nel migliorare la capacità degli anticorpi di contrastare la variante Delta, ceppo attualmente predominante, e quella Omicron, da poco rilevata.

« Il messaggio principale della nostra ricerca - ha affermato Otto Yang, professore di medicina della divisione di malattie infettive e di microbiologia, immunologia e genetica molecolare presso la David Geffen School of Medicine - è che chi ha avuto il Covid e poi viene vaccinato sviluppa non solo un incremento della quantità di anticorpi, ma anche un miglioramento della qualità degli stessi. Ciò si traduce in una rafforzata difesa contro le varianti del virus ».

Il team ha confrontato gli anticorpi di 15 soggetti vaccinati che non avevano precedentemente contratto il coronavirus con gli anticorpi indotti da infezione in 10 individui non vaccinati. Diversi mesi dopo i 10 partecipanti sono stati vaccinati e gli studiosi hanno quindi potuto analizzare la loro risposta anticorpale. La maggior parte delle persone di entrambi i gruppi aveva ricevuto due dosi di vaccini Pfizer e Moderna.

Gli scienziati hanno focalizzato l'attenzione sulla modalità con cui gli anticorpi hanno agito contro una serie di proteine Spike con varie mutazioni comuni nel dominio di legame del recettore. Si è scoperto che le mutazioni del dominio legante il recettore riducevano la potenza degli anticorpi acquisiti sia con l'infezione che con la vaccinazione all'incirca nella stessa misura in entrambi i gruppi.

Tuttavia quando i soggetti che avevano contratto il Covid sono stati vaccinati quasi dopo un anno dall'infezione, la potenza anticorpale è stata massimizzata al punto che gli stessi anticorpi sono stati in grado di riconoscere tutte le varianti virali. Secondo gli studiosi questi risultati sollevano la possibilità che la resistenza delle varianti agli anticorpi possa essere superata attraverso la continua esposizione antigenica mediante vaccinazione. Per avere una conferma, però, saranno necessarie ulteriori indagini.