I disinfettanti mani alcol free contrastano il Covid, uno studio lo conferma

Per prevenire il contagio da Covid-19 risultano molto funzionali i disinfettanti per le mani. Sono utili per igienizzare le estremità in qualsiasi momento della giornata e, soprattutto, in situazioni in cui manca l’acqua. In commercio ce ne sono principalmente di due tipologie, quelli a concentrazione alcolica e quelli alcol free.

In molti pensano che solo quelli a base alcolica siano efficaci ma, in realtà, la variante senza alcol è altrettanto utile e funzionale contro il Covid-19. A sostenerlo è una ricerca condotta dalla Brigham Young University e pubblicata nel dettaglio in questi giorni sul Journal of Hospital Infection.

Per “disinfettanti mani senza alcol” si fa riferimento a quelli a base di benzalconio cloruro, fusi a composti di ammonio quaternario. Sotto forma liquida, in gel o schiuma consentono un’efficace azione di disinfezione antibatterica ad ampio spettro. Dai risultati emersi dalle analisi dei ricercatori, questo tipo di igienizzante è in grado di eliminare il 99,9% dei virus entro 15 secondi. Il merito è proprio del benzalconio cloruro, capace di annientare i virus circondati da lipidi, una delle caratteristiche del noto Coronavirus.

L’analisi del team di ricercatori della Brigham Young University si è basata su campioni Covid-19 in provette e, successivamente, mescolati in diversi composti, tra cui una soluzione di cloruro di benzalconio al 2% e tre disinfettanti disponibili in commercio contenenti composti di ammonio quaternario. Benjamin Ogilvie, autore principale dello studio, sostiene che questa ricerca consentirà di superare i tanti pregiudizi nei confronti dei disinfettanti senza alcol, i quali possono essere utilizzati anche per contrastare i batteri del raffreddore e dell’influenza stagionale.

Questo tipo di igienizzanti presenta diversi vantaggi rispetto a quelli a base di alcol. Un disinfettante mani a base di benzalconio, infatti, può essere utilizzato in concentrazioni più basse rispetto a quelli a base alcolica. Inoltre, non danno la sensazione di bruciore sulla pelle quando vengono utilizzati, risultando meno aggressivi ed indicati anche per le epidermidi più delicate e sensibili.

Il prodotto, ad assorbimento rapido, deve essere applicato sulla pelle asciutta, sfregando le mani per almeno 30-40 secondi ed eseguendo gli stessi movimenti quando si usa il sapone, in modo da igienizzare tutte le parti come palmo, dorso, dita (punte comprese) e polso. Quando si utilizza è consigliabile togliere qualsiasi anello o bracciale. Siccome non richiede il risciacquo, lavarsi le mani dopo averlo applicato ne annulla l’efficacia. È utile quando si è fuori casa, in situazioni particolari, come quando si è appena usciti dal supermercato o in viaggio.