Pazienti.it per videoconsultare lo specialista

Pazienti.it è un portale sulla salute, fondato nel 2010. Nel 2015, dopo essere entrato a far parte del Gruppo Sapio, ha rafforzato la propria immagine di sito di divulgazione medico-scientifica, ma anche di fornitore di servizi, puntando sul videoconsulto con il medico, tecnologia sviluppata «in casa» nel 2013 e ripresa, ottimizzata e rilanciata dal 2015 in poi. Il modo migliore per far bene è ascoltare i reali bisogni dei pazienti, da sempre numerosissimi (ogni mese, infatti, si contano più di 3 milioni di utenti). Non solo «ascoltare» ma, in qualche modo, essere anche precursori, osare. Ed è così che nel panorama italiano della Digital Health si sono costruiti con attenzione e sensibilità prima le fondamenta e poi la struttura del servizio del videoconsulto, coinvolgendo centinaia di specialisti, iscritti a Pazienti.it (il portale ne conta oltre 10mila medici con pagina profilo) che ogni giorno incontrano virtualmente i pazienti attraverso il video, nel massimo rispetto della privacy, grazie a tablet, smartphone o pc, restando comodamente a casa, nel proprio studio, abbattendo così le distanze e permettendo a chiunque di non trascurare mai la propria salute.

Il servizio rappresenta, così, un vantaggio per i pazienti che hanno bisogno di un secondo parere medico e che sono, per tante ragioni, impossibilitati a spostarsi. Un vantaggio per chi si trova all'estero; per i cronici che possono incontrare più facilmente il proprio specialista e migliorare la loro aderenza alle terapie. Per chi ha bisogno di leggere un referto. Per chi vuole risposte autorevoli.

Insomma, il videoconsulto risponde pienamente al bisogno di avvicinare medico e paziente, in maniera semplice e veloce, avendo a disposizione più di 600 specialisti. È per questo che è stata lanciata anche una app dedicata (Videoconsulto - Pazienti.it), valida su qualsiasi dispositivo.

Oggi, lo scenario è cambiato. L'emergenza sanitaria provocata dall'altissimo numero di contagi da coronavirus ha obbligato tutti alla distanza sociale, evidenziando, ancora di più, quanto la tecnologia video rappresenti davvero una validissima strada da percorrere per stare bene, sotto tanti punti di vista. Anche in questo delicato momento, gli utenti hanno la possibilità, grazie al videoconsulto di Pazienti.it e al lavoro svolto in questi anni, di parlare con uno specialista e allegare referti. E la propria casa, grazie a un incontro virtuale, diventa lo studio di un medico, un luogo sicuro in cui avere risposte autorevoli.

Inoltre, per rispondere all'emergenza e dare un contributo, Pazienti.it ha lanciato il progetto del videoconsulto gratuito dedicato al tema Coronavirus.

Utilizzando un codice omaggio, è possibile prenotare gratuitamente un appuntamento video con uno dei medici che hanno aderito all'iniziativa, tra infettivologi, esperti di medicina interna e generale, immunologi, psicologi, allergologi e anche pediatri.

Basterà andare sulla pagina dedicata: www.pazienti.it/coronavirus. Un modo, anche questo, per dare un aiuto concreto durante questa emergenza.