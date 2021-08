Psoriasi, una nuova strategia per ridurre l'infiammazione

La psoriasi è una malattia autoimmune infiammatoria cronica della pelle che si manifesta con placche eritematose e rotondeggianti, i cui bordi sono ben delimitati. A ricoprire le stesse, sono presenti squame di un colore giallastro che sfuma nel grigio-argento. Gli interferoni svolgono un ruolo importante nell'attivare la risposta dell'organismo alle minacce virali.

Utilizzando un modello che imita la psoriasi nei topi, i ricercatori dell'Università del Michigan hanno scoperto che la modifica dei livelli di interferone kappa, una proteina prodotta dalle cellule della pelle, altera la gravità dell'infiammazione e la produzione di citochine (molecole di segnalazione cellulare) che inducono lo stato flogistico tipico della patologia. Lo studio è stato pubblicato sul "Journal of Investigative Dermatology".

L'infiammazione psorisiaca è caratterizzata dall'espressione genica correlata all'interferone, tuttavia non è chiaro come questi ultimi alterino la gravità del disturbo. I sintomi della psoriasi, nella maggior parte dei casi, includono eritema, desquamazione, prurito, placche e papule fino ad arrivare al bruciore e alla sensazione di tensione della pelle.

Gli scienziati hanno indotto la psoriasi in modelli murini suddividendoli in gruppi con interferone kappa a livelli bassi, normali ed elevati. La proteina sovraespressa da sola non ha scatenato la malattia, ma ha preparato la pelle per la risposta flogistica che ne è seguita. Secondo Mehrnaz Gharaee-Kermani, autore principale dello studio, il contesto dell'ambiente cutaneo è in grado di modellare le risposte infiammatorie.