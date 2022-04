Riattivato il midollo spinale di una donna: adesso può camminare

Talvolta l’impossibile diventa possibile e la ricerca continua a offrire speranze tangibili ai milioni di persone costrette sulla sedia a rotelle o immobilizzati per l’acuirsi di malattie neurovegetative.

A febbraio la notizia aveva fatto il giro del mondo. Un sistema sperimentale ideato da un gruppo di ricercatori svizzeri aveva permesso a un gruppo di pazienti paralizzati di recuperare le funzioni motorie. Oggi lo stesso team di Losanna ha aggiunto un ulteriore tassello alle speranze, allargando le possibilità di recupero ad altre lesioni e riuscendo a far camminare una donna costretta a letto da una malattia neurovegetativa.

Studi per superare la paralisi motoria

Le lesioni al midollo spinale provocate da incidenti o malattie neurodegenerative impediscono il passaggio dei segnali elettrici che permettono al cervello di comunicare con i nervi responsabili del movimento degli arti. Raramente guariscono e sono la causa di diversi tipi di paralisi motorie paraplegiche (sugli arti inferiori) o tetraplegiche (su tutti gli arti). Da decenni gruppi di studiosi in tutto il mondo lavorano sulle possibilità di offrire speranze tangibili ai milioni di persone costrette su sedie a rotelle. Attualmente alcune ricerche svizzere e israeliane sono particolarmente incoraggianti e hanno dato risultati incoraggianti nel ripristino delle funzioni motorie.

La ricerca del gruppo scientifico di Losanna

Questa magnifica storia di progresso scientifico inizia alcuni anni fa a Losanna all’Ospedale Universitario (Chuv) e alla Scuola politecnica federale (Epfl), dove un gruppo di ricercatori lavora sulla stimolazione elettrica per riattivare i neuroni spinali nelle lesioni midollari e nelle malattie neurovegetative. In particolare il team svizzero, guidato da Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch, trasforma un dispositivo a piastre utilizzato comunemente per il trattamento del dolore in un sistema guidato da un software in grado di stimolare elettricamente le cellule nervose di tronco e arti per permettere la deambulazioe.

Tre persone paralizzate riescono a camminare

La prima fase sperimentale avviene nel febbraio di quest'anno su un gruppo di tre uomini tra i 29 e i 41 anni con paralisi sensomotoria completa (tra loro Michel Roccati un italiano rimasto paralizzato per un incidente di moto). Direttamente sul midollo, al di sotto delle vertebre, vengono impiantati degli elettrodi che riattivano le funzioni motorie imitando gli impulsi elettrici normalmente veicolati dal cervello. Gli elettrodi sono collegati a un pace maker impiantato nell’addome che, comandato esternamente da un computer, può essere gestito direttamente dal paziente con un telecomando. I tre uomini sono in grado di camminare autonomamente già a poche ore dall’intervento e dopo alcuni mesi riescono ad eseguire una serie di attività come camminare, andare in bicicletta e nuotare. Azioni prima impossibili.

La storia di Nirina immobilizzata da una malattia neurovegetativa

Nirina soffre di una forma rara di atrofia multisistemica di tipo parkinsoniano (Msa-p): una atrofia con rigidità, tremore irregolare a scatti, movimenti difficili da controllare e instabilità posturale. Non esiste cura. È costretta a letto da 18 mesi. La malattia provoca la morte dei neuroni responsabili del controllo della pressione sanguigna che in posizione erette si abbassa a tal punto da provocare forti crisi e svenimenti che la obbligano a letto.

Il team di Losanna che, nel frattempo, ha sviluppato il dispositivo anche per pazienti con problematiche neurovegetative, avvia la fase sperimentale su Nirina impiantando gli elettrodi. Il risultato è rincuorante. La donna non solo è riuscita a ritrovare la posizione eretta e iniziare la fisioterapia ma ha potuto camminare per più di 250 metri.

Gli studi israeliani di ingegneria genetica

L’esperienza di Losanna non è l’unica ad offrire speranza di riacquisire attività motoria alle persone paralizzate. Il gruppo di ricerca del Sagol Center dell’Università di Tel Aviv, guidato da Tal Dvir, si occupa di medicina rigenerativa studiano tecnologie per riprodurre lo sviluppo del midollo spinale attraverso impianti personalizzati di tessuti funzionali. Prelevando tessuto adiposo dalla pancia del paziente attraverso un processo di ingegneria genetica si riprogrammano le cellule riportandole a uno stato simile a quello delle cellule staminali embrionali. L’idrogel prodotto viene quindi personalizzato e permette lo sviluppo di impianti con minori possibilità di rigetto. “L’obiettivo - affermano gli scienziati - è di progettare impianti personalizzati del midollo spinale per riparare i tessuti umani danneggiati da lesioni.”