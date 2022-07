Scrub, il trattamento per un effetto "baby skin"

Il termine “scrub” che significa letteralmente “sfregare” si riferisce al trattamento che permette di eliminare le cellule morte che si depositano sulla superficie cutanea, attraverso l'uso di sostanze granulari, o polveri sottili. La parte più superficiale della pelle (epidermide) si suddivide in 5 strati: basale, spinoso, granuloso, lucido e corneo. L'azione abrasiva dello scrub agisce su quest'ultimo strato, accelerando il rinnovamento cutaneo.

Quest'azione purificante stimola il rinnovamento dell'epidermide, favorendo l'eliminazione di cellule devitalizzate e ispessimenti cutanei. Lo scrub ha quindi lo scopo di rivitalizzare l'epidermide e stimolare il corretto turnover cellulare, permettendo quindi all'epidermide di “respirare”. Le cellule della nostra pelle si rinnovano in modo regolare ogni 28 giorni, e in questa naturale rigenerazione, è importante aiutarla con l’azione mirata di uno scrub esfoliante.

Il prodotto consigliato:

Collistar Talasso-Scrub, scrub corpo per tutti i tipi di pelle. Un' esclusiva specialità che abbina i benefici della talassoterapia e dell’aromaterapia alle straordinarie proprietà del pregiato ginepro della Sardegna. Molto più di un semplice esfoliante, è un vero trattamento pluriattivo che: leviga e rigenera con un mix di sali marini e Fior di Sale della Sardegna. Tonifica e defatica grazie alle proprietà dell’estratto di ginepro. Idrata e nutre con gli oli di lentisco, sesamo e vinaccioli. Conferisce vigore e benessere con un cocktail di purissimi oli essenziali naturali che evocano i sentori della macchia mediterranea. Lascia la pelle levigata e perfettamente idratata senza richiedere l’uso di un prodotto dopo-bagno. Adatto a ogni tipo di pelle. Collistar

I benefici

Quelli dello scrub sono molteplici:

Pulisce in profondità la pelle , perché elimina i residui di sporco, trucco e anche smog.

Il prodotto consigliato:

Scrub corpo al Sale dell’Himalaya. Arricchito con oli vegetali, semi di kiwi e sale dell'Himalaya. Deterge in profondità, rivelando una pelle morbida come la seta. ll purissimo sale proveniente dalle pendici dell’Himalaya, contiene 84 oligominerali, tra cui potassio, ferro, magnesio, fosforo, calcio e cloruro. Mentre i semi di kiwi, ricchi di vitamina C, possiedono proprietà antietà. Lo scrub al sale dell’Himalaya contiene anche oli nutrienti, che lo rendono ricco di minerali disintossicanti. Gli oli di oliva, avocado e jojoba vengono mescolati con i sali per idratare la pelle ed eliminare la secchezza, idrata e lascia la pelle morbida. Ottimo da usare per preparare il corpo alla depilazione. Privo di parabeni. PraNaturals

Diversificare il tipo di scrub

Corpo, viso, gambe, labbra, hanno tutti una struttura, uno spessore, una sensibilità e un film idrolipidico differenti. Gli scrub devono quindi essere adatti alle specificità di ogni zona del corpo. Meglio quindi non usare lo stesso indistintamente per tutte le zone del corpo.

Anche il tipo di pelle è un fattore importante per la scelta della composizione dello scrub

Per la pelle secca o delicata , che tende a screpolarsi facilmente o ad arrossarsi, è preferibile scegliere un esfoliante poco aggressivo, che contenga agenti idratanti e granelli piccoli.

Il prodotto consigliato:

Talasso Scrub Azione Tonificante. Uno scrub bifasico che unisce l'azione esfoliante del sale del Mar Morto alle note proprietà tonificanti degli Oligoelementi Marini. È consigliato per il trattamento degli inestetismi della cellulite. Arricchito con Acido Ialuronico, conosciuto per le proprietà altamente idratanti, per uno straordinario effetto pelle rigenerata. Leocrema

Da cosa è composto

C’è sempre una base cremosa (liquida o oleosa) e una componente abrasiva o esfoliante, costituita, in genere, da micro-granuli o polveri di origine naturale, come noccioli di frutta polverizzati, zucchero di canna, farina di mandorle o avena. Tra gli ingredienti impiegati si possono trovare anche particelle esfolianti di origine minerale, come il silicio o il caolino. La formula ideale per uno scrub efficace è arricchita anche da sostanze idratanti e nutrienti, che trasformano il rituale in un momento di cura per il nostro corpo.

Il prodotto consigliato:

AlgaScrub. Favorisce il rinnovamento della pelle, lasciandola morbida e setosa. Con alghe guam, sali marini ed oli vegetali emollienti, elimina impurità e ispessimenti cutanei e favorisce il rinnovamento cellulare. Grazie all'azione "aromaterapica" degli oli essenziali (limone, menta e rosmarino) ad effetto energizzante e rivitalizzante, garantisce una inedita sensazione di benessere generale. Un prodotto completo, indicato anche per predisporre al meglio la pelle ad altri trattamenti. Contiene, Sali marini, miscela di oli vegetali (Olio di Girasole, Olio di Jojoba, Olio di Riso, Olio di Oenothera), mix di Alga Guam, miscela di oli essenziali (Olio Essenziale di Limone, Menta e Rosmarino). Guam

Quando farlo

Meglio eseguire l’esfoliazione la sera invece che al mattino. È infatti di notte che la pelle è ancora più ricettiva alla stimolazione del rinnovamento cellulare innescato dal trattamento. Inoltre di notte, la pelle è anche meno esposta allo stress e alle sostanze inquinanti esterne e non rischia di essere soffocata dal trucco che occlude i pori.

Gli step per uno scrub perfetto

Va fatto solo sulla pelle umida , sia prima che dopo la detersione, per non avere un effetto abrasivo sulla pelle. Il prodotto sarà più facile da applicare e l’azione meccanica sarà facilitata.

. Si può fare anche sui capelli, soprattutto se tendono ad essere grassi. Renderà il cuoio capelluto più sano ed eviterà la forfora o l’eccessiva produzione di sebo.

Il prodotto consigliato:

Scrub Me. Trattamento drenante in formula bifasica a base di sale e olii vegetali. Una formula "clean" realizzata solo da elementi funzionali e dal 98% di ingredienti di origine naturale. Stimola il microcircolo contrastando i liquidi di ristagno, rimuovendo il gonfiore e promuovendo la tonicità della pelle. Miglioramento della tonicità cutanea dopo 28 giorni nel 47% dei soggetti. Diminuzione del gonfiore delle gambe dopo 28 giorni nel 60% dei soggetti. Pupa