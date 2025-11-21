San Siro, primo derby da proprietari. Scaroni e Marotta: "Sarà epocale"

Tanto rumore per nulla. Ieri mattina è scattato il tam tam tra gli ambientalisti. "Inizia la cementificazione di San Siro. Grazie giunta, grazie maggioranza Iniziano i lavori sul parco dei Capitani, ormai di proprietà dei due fondi speculativi" ha denunciato il verde Carlo Monguzzi sui social con tanto di foto delle ruspe in azione. Il Comune si è affrettato a precisare con una nota che nel parco sono iniziati "i lavori per gli allestimenti necessari allo svolgimento della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, in programma il prossimo 6 febbraio all'interno dello stadio Meazza. Si tratta di interventi temporanei che permetteranno il successivo ripristino del parco". É ancora più caldo invece il derby Milan-Inter in programma domenica, per i club il primo a San Siro nella veste di nuovi co-proprietari dello stadio. "Sarà storico" hanno dichiarato ieri sia il presidente rossonero Paolo Scaroni che quello nerazzurro Beppe Marotta. La "Scala del calcio" è destinata ad essere abbattuta per lasciare il posto al nuovo impianto firmato Norman Foster e David Manica entro il 2031. "Questa cosa ha un significato epocale, che traccia un solco importante per il futuro" afferma Marotta e Scaroni aggiunge che "Milan e Inter fuori dal campo hanno fatto un percorso complicatissimo in perfetto accordo e in sintonia". Il derby "è una sana rivalità, che è il bello dello sport. Amici sempre, antagonisti in quelli che sono i 90 minuti classici. Siamo orgogliosi e speriamo di poter fare uno spettacolo che diventi uno spot per tutto il movimento calcistico" ancora Marotta. Quando i derby nel nuovo San Siro "le partite si vedranno ancora meglio - assicura Scaroni -, perché sarà più verticale e più vicino al campo. Sarà uno stadio che funzionerà sempre, sarà un luogo vivo ogni giorno come avviene negli stadi del Real Madrid o in quelli inglesi.

Sarà più confortevole, accessibile a tutti, e procurerà alle nostre squadre un match-day più elevato, senza aumentare i prezzi popolari, questo è l'obiettivo. E il progetto farà di San Siro un luogo più verde e vivibile. Le cose evolvono: il nuovo stadio farà perdere al vecchio molto del suo charme".

ChiCa