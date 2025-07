San Siro, il Tar boccia il ricorso dei comitati. Ma la vendita ai club ora torna a rischio

Era attesa con ansia ma dopo che è scoppiato il terremoto sull'urbanista, con la richiesta di arresto per l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - che è tra i firmatari della delibera sul via libera alla vendita di San Siro che dovrebbe (o doveva) andare in giunta lunedì prossimo -, la giunta e il sindaco Beppe Sala non hanno neanche potuto festeggiare la bocciatura del Tar di Milano alla richiesta di sospensiva. Il Tar giudicherà nel merito più avanti ma intanto ha respinto lo stop chiesto dal Comitato Sì Meazza e nel parere il finale sembra già scritto. "Non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell'esito del ricorso" e "ci sono seri dubbi sulla legittimità". In ballo c'è la data del vincolo e non sembrano in dubbio i pareri del Comune e del Ministero della Cultura che hanno fissato al 10 novembre 1955, quando è stato firmato il collaudo, la nascita del secondo anello. I giudici scrivono che "nel parere preliminare della competente Soprintendenza in ordine al requisito della vetustà, 70 anni dall'esecuzione del secondo anello non appaiono implausibili, laddove individuano nel Verbale di constatazione di compimento dei lavori, collaudo provvisorio, datato 10 novembre 1955, che è il primo atto che attesta l'ultimazione delle opere previste dal contratto principale, la data di riferimento per la verifica del decorso". Il portavoce del Comitato, Luigi Corbani, non si arrende. Ricorda i ricorsi aperti "anche alla Corte dei Conti e in Procura, e al Tar si andrà nel merito". Ma soprattutto domanda se "dal punto di vista politico e amministrativo rimarrà ancora in piedi l'affare San Siro dopo la tempesta giudiziaria che si è abbattuta su Palazzo Marino e che ha investito il dirigente responsabile del procedimento dal 2019 e poi assessore". Beppe Sala lunedì scorso aveva presentato una tabella di marcia serrata: chiusura dell'accordo entro domani con i club, via libera in giunta lunedì, due Commissioni e sì in aula entro il 31. I Verdi sono contrari e il Pd, anche prima degli ultimi sviluppi, aveva frenato. Nelle prossime ore si capiranno meglio gli sviluppi, a Palazzo Marino gli umori sono pessimi.

Europa Verde chiede a Sala di riferire oggi in aula e di bloccare la vendita di San Siro. Per il deputato FdI Stefano Maullu "le notizie sull'inchiesta urbanistica sollevano interrogativi profondi e il prossimo capitolo sarà San Siro".