A Sanremo si gioca e si muore d'inverno

Nel poker il controbuio è una giocata che raddoppia la posta in gioco alla cieca, senza aver ancora visto le carte che si hanno in mano. In questo caso Controbuio non è soltanto il titolo del nuovo romanzo di Orso Tosco. È anche la scommessa che lo scrittore ligure ha azzardato lasciando la comfort-zone del commissario Bova, detto il Pinguino, cioè il personaggio seriale protagonista dei fortunati romanzi L'ultimo pinguino delle Langhe e La controra del barolo (Rizzoli), per intraprendere un'avventura diversa. Per giunta con un editore nato da poco, Ubagu Press.
Controbuio è un romanzo agile, che si svolge tutto in una notte, con una trama ridotta all'osso e un tourbillon di personaggi che fanno assomigliare l'opera più a una pièce teatrale che a una storia noir. Ma il contesto nero c'è eccome, perché l'intera vicenda ruota intorno al torbido ambiente del Casinò di Sanremo nei lontani anni Settanta e Ottanta, quando vicino al tempio del gioco d'azzardo si aggirava una eterogenea fauna di bari professionisti, cambiavalute, usurai, prostitute e gangster in doppiopetto.
Un mondo che Orso Tosco conosce a menadito, non per esperienza diretta (è nato nel 1982) ma in virtù dei racconti del padre, che è stato croupier al Casinò e ha tramandato al figlio aneddoti, episodi, personaggi e atmosfere.
L'azione si svolge in una notte invernale, mentre Sanremo si prepara ad accogliere il Festival della canzone e la città è sferzata dalla tempesta. Il protagonista principale, nonché autore - che abita nella vicina Ospedaletti - è stato convocato in un vecchio ristorante da uno degli amici più cari di suo padre. Al telefono non si è sbilanciato, ma pare che l'incontro abbia a che fare con il misterioso tesoro di un cambiavalute ucciso nel lontano 1979. Una fortuna di cui si sono perse le tracce.E qui la fiction si innesta nella realtà, perché quell'omicidio è avvenuto per davvero: la vittima era Francesco Russello, calabrese emigrato in Riviera, un uomo chiacchierato che prestava soldi e gestiva vicino al Casinò un ristorante frequentato da figure equivoche dell'ambiente...